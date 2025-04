Reunido na Expogrande, conselho do FCO aprova mais R$ 224 milhões em financiamentos rural e empresarial

Os membros do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (CEIF-FCO) reuniram-se nessa quarta-feira (9), em espaço cedido pelo Sicredi no Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde acontece a Expogrande. Essa primeira reunião ordinária do ano aconteceu de forma presencial, com a participação via online da superintendente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), Luciana Barros.

Também participaram três presidentes de Cooperativas do Sicredi: Celso Ramos Regis, Celso Figueira e Jaime Antonio Rohr, além de representantes do Banco do Brasil e do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento Econômico), que são as instituições financeiras autorizadas a operar as linhas de crédito do FCO.

Foram analisadas 108 cartas consultas, sendo aprovados 6 projetos na linha do FCO Empresarial, voltado a financiar empreendimentos urbanos, e 100 projetos pelo FCO Rural. No total, o CEIF-FCO aprovou a contratação de recursos da ordem de R$ 224.460.119,06 somente nessa reunião, contemplando 48 municípios sul-mato-grossenses.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Rogério Beretta, que presidiu a reunião, destacou a abrangência das linhas de crédito do FCO e os esforços que o Governo do Estado, em conjunto com as instituições financeiras e entidades representativas do setor produtivo, têm feito para que os recursos cheguem até os empreendedores.

“Nesse ano Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,7 bilhões para financiar projetos nas linhas Rural e Empresarial. São recursos com juros acessíveis, facilidades na contratação e liberação, que visam apoiar os empreendedores. Estamos realizando duas reuniões mensais do Conselho para acelerar a apreciação dos projetos e fazer com que esse dinheiro chegue o mais rápido possível para quem quer investir”, afirmou.

O Conselho Estadual do Fundo Constitucional do Centro Oeste (CEIF/FCO) já aprovou neste ano 310 cartas consultas que somam R$ 785 milhões em investimento. Deste total, R$ 210,4 milhões foram destinados a projetos do FCO Empresarial e R$ 574 milhões para o FCO Rural.

Na linha FCO Empresarial os projetos são para os setores do comércio e serviços, turismo regional, desenvolvimento industrial e tecnologia e inovação. No FCO Rural os recursos se destinam a aquisição ou retenção bovinos e matrizes, energia fotovoltaica, suinocultura, infraestrutura, irrigação, aquisição de máquinas, reforma de pastagens, correção de solo e armazenagem.

A próxima reunião do Conselho está marcada para o dia 24 de abril.

João Prestes, Comunicação Semadesc

Fotos: João Prestes