Udesc recebe comunidade neste sábado no Centro de Artes, Design e Moda

Neste sábado, 12 de abril, das 10h às 18h, o Centro de Artes, Design e Moda (Ceart) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realiza o primeiro Ceart Aberto à Comunidade deste ano. Intitulada “Côza Másh Quirida!”, a edição irá contar com atrações que remetem às tradições da cultura da Ilha de Santa Catarina e arredores.

Estão confirmadas mais de 30 atividades – entre apresentações artísticas e culturais, exposições, exibições audiovisuais, palestras, oficinas e espaços interativos. O evento contará também com feiras de arte, artesanato, moda, design, gastronomia, produtos orgânicos e outros itens. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Além disso, parte da programação do Ceart Aberto à Comunidade compõe o 2º Fashion Summit Santa Catarina, evento que irá conectar estudantes, egressos, empreendedores, indústria e comunidade, incentivando práticas sustentáveis e a inovação no setor da moda. A iniciativa é do Departamento de Moda da Udesc. Saiba mais nesta e nesta notícia.

Confira a seguir as atrações confirmadas da edição Côza Másh Quirida! do Ceart Aberto à Comunidade. A programação completa com horários, locais e sinopses está disponível nesta página.

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

Arreda Boi

Dona Bilica (Vanderleia Will)

Epônima

EXtraviado (solo dramático)

Gazu

História de Pescadora – espetáculo para crianças

Madrigal Udesc

Memorial da Inundação

Os Saltimbancos

Vozes que Contam

EXPOSIÇÕES

Espaço de Marcas e Negócios Autorais da Moda

Espaço Indústria da Moda Catarinense

Exposição Mostra Acadêmica de Moda

Moda & Memória – O vestuário da década de 1950 na Ilha da Magia

Onírico, por Luísa Greggio da Silva

Tarrafe, por Luciano Francisco Eleotero

EXIBIÇÕES E PALESTRAS

As rendas de Dinho (filme)

Cadê as Tainhas? (curta-metragem)

Entre Fios e Futuro – Moda, Cultura e Inovação (conversa)

Moda Sustentável – Desafios e Oportunidades (debate)

Trajetórias e Negócios na Moda Catarinense (painel)

OFICINAS

Capoeira Angola

Entre Ilhas e Linhas – A cultura açoriana e o bordado à mão livre

Fazendo zines

Iniciação à pintura ao ar livre

Lobo Trajado: O processo criativo e a importância de uma identidade única por trás de uma marca de moda

Placas para mural cerâmico

Utilizando Mapa e Bússola para conhecer a Udesc

ESPAÇOS INTERATIVOS

Espaço Criança

Fotografia Lambe-Lambe

Renda de Bilro

DESFILE

Marcas autorais e mostra acadêmica do curso de Moda da Udesc

Sobre o evento

Realizado desde 2018 pela Udesc, o Ceart Aberto à Comunidade tem como principal foco apresentar as atividades desenvolvidas pelos cinco departamentos do Centro de Artes, Design e Moda (Ceart) – Artes Cênicas, Artes Visuais, Design, Moda e Música –, mas inclui também atrações propostas pelo público externo. Em 2025, serão duas edições: uma em abril, no dia 12, e outra em outubro, no dia 11.

Núcleo de Comunicação Udesc Ceart

Jornalista Carolina Weber Dall’Agnese

E-mail: comunicacao.ceart@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8350