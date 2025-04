BOLETIM – Udesc publica edital para transferência, retorno e reingresso na graduação

Posted on

Nova Iguaçu promove Feira de Adoção de Cães e Gatos e ajuda animais a encontrar novos lares 24 de março de 2025 A família do assistente administrativo Fernando dos Santos e da supervisora operacional Tatiana Nascimento, ambos com 31 anos, cresceu com a chegada de um novo amigo de quatro patas. No último sábado (22), […]