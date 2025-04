Campinas x Santo André ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (10/04)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Campinas x Santo André HOJE (10) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

LBF ao vivo com imagens aqui

Prévia da Partida: São José (F) x Ourinhos (F) pela LBF 2025

Nesta sexta-feira, 11 de abril de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), São José (F) e Ourinhos (F) entram em quadra pela fase regular da Liga de Basquete Feminino (LBF). O duelo será disputado no ginásio da equipe joseense e promete muita emoção entre duas equipes que vivem momentos distintos na competição.

Momento das equipes

O São José Feminino chega para o confronto com campanha de 4 vitórias e 3 derrotas. Jogando em casa, o time tem mostrado consistência e espera surpreender diante de um adversário mais bem colocado. A equipe busca se firmar na zona de classificação para os playoffs e vê no duelo contra Ourinhos uma oportunidade de ouro para provar sua força.

Já o Ourinhos Feminino, com 4 vitórias e 2 derrotas, vem em ascensão na LBF. O time se destaca por uma defesa sólida e um ataque veloz, além de contar com jogadoras experientes que têm desequilibrado nos momentos decisivos. Com desempenho superior fora de casa, Ourinhos chega como favorito, mas sabe que não pode vacilar diante de uma torcida adversária apaixonada.

Palpites e apostas

De acordo com as casas de apostas, Ourinhos entra como favorito, com odd de 1.45 contra 2.60 de São José. A linha de spread está em -5.5 para Ourinhos, o que indica expectativa de vitória da equipe visitante com pelo menos 6 pontos de vantagem.

Nos totais de pontos, a linha está fixada em 135.5, com odds equilibradas de 1.82 para “Mais que” e “Menos que”. A previsão é de um jogo bastante movimentado, com destaque para a intensidade nas transições e bom aproveitamento nos arremessos de média distância.

Confrontos diretos

Historicamente, os duelos entre São José e Ourinhos são marcados pelo equilíbrio. No último encontro entre as equipes, Ourinhos levou a melhor, mas o São José costuma crescer jogando diante de sua torcida. A expectativa é de mais um capítulo emocionante desta rivalidade regional.

Destaques individuais

Pelo lado do São José, a armadora Camila tem se destacado com médias de 14 pontos e 5 assistências por jogo. Já Ourinhos aposta na ala-pivô Fernanda, que vem dominando os rebotes e contribuindo com duplos-duplos frequentes.

Tags: #LBF2025, #BasqueteFeminino, #SãoJoséFeminino, #OurinhosFeminino, #365Scores, #ApostasBasquete, #BasqueteAoVivo, #LigaDeBasqueteFeminino

Onde Assistir

Para acompanhar a partida entre Campinas e Cerrado ao vivo, basta acessar o ge cerca de 20 minutos antes do início do jogo, quando o vídeo da transmissão será disponibilizado.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.