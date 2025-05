Al-Nassr x Al-Taawoun ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO Campeonato Saudita COM IMAGENS, HOJE (16/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

O jogo entre Al-Nassr x Al-Taawoun acontece HOJE (16) às 15 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Saudita 2024 – 2025.

Prévia: Al-Nassr x Al-Taawoun – Análise, escalações e expectativas da Saudi Pro League

O confronto entre Al-Nassr e Al-Taawoun, válido pela 32ª rodada da Saudi Pro League 2024/25, acontece nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad. A partida é decisiva para os mandantes, que ainda sonham com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da AFC.

Al-Nassr pressiona por vaga continental

Mesmo com um elenco estrelado, incluindo o veterano Cristiano Ronaldo e nomes como Sadio Mané e Marcelo Brozovic, o Al-Nassr enfrenta dificuldades para garantir presença entre os dois primeiros colocados da liga. A equipe comandada por Stefano Pioli ocupa a 4ª colocação com 63 pontos, cinco a menos que o vice-líder Al-Hilal. A vitória é essencial para manter vivas as chances de classificação continental, especialmente após a eliminação nas semifinais da Champions League da Ásia para o Kawasaki Frontale.

No último jogo, o Al-Nassr goleou o Al Okhdood por 9 a 0, fora de casa, mesmo sem contar com Ronaldo. Sadio Mané foi o grande destaque da partida, com quatro gols marcados. A equipe mostrou força ofensiva, mas precisa traduzir esse desempenho para jogos em casa, onde já deixou pontos em sete dos 15 compromissos disputados na temporada.

Al-Taawoun: temporada abaixo do esperado

Já o Al-Taawoun ocupa a 8ª posição na tabela com 41 pontos, sem chances matemáticas de se classificar para torneios continentais. A equipe vive uma fase instável, com três derrotas nas últimas quatro partidas e sem marcar gols nesses tropeços. Na rodada anterior, perdeu em casa para o Al Quadisiya por 1 a 0, resultado que confirmou a campanha irregular.

Apesar disso, o retrospecto recente contra o Al-Nassr é animador. O Al-Taawoun venceu os dois últimos confrontos no Al-Awwal Park — 2 a 0 pela liga na temporada passada e uma classificação nos pênaltis pela Copa do Rei. Um novo resultado positivo representaria uma campanha invicta contra o adversário nesta edição da Saudi Pro League, algo raro em sua história.

Escalações prováveis

Al-Nassr:

Bento; Sultan Al-Ghanam, Simakan, Alawjami, Boushal; Mané, Otávio, Al-Sulaiheem, Yahya; Jhon Duran, Cristiano Ronaldo

Desfalques: Laporte (dúvida), Brozovic (suspenso)

Al-Taawoun:

Atiah; Mahrazi, Girotto, Al-Ahmed, Al-Nasser; El Mahdioui, Al Kuwaykibi, Barrow, Fajr, Mandash; Martinez

Desfalques: Mailson, Rakan Al Tulayhi e Awn Al Slaluli (dúvidas)

Palpite e análise

O Al-Nassr entra com clara vantagem, motivado pela necessidade de vencer e com o possível retorno de Cristiano Ronaldo ao time titular. O momento técnico do Al-Taawoun é ruim, e a falta de ambição na reta final do campeonato pode influenciar negativamente seu desempenho fora de casa. Apesar dos últimos tropeços em casa, o time de Riad tem mais recursos e jogadores decisivos.

Palpite: Al-Nassr 3 x 0 Al-Taawoun

A expectativa é de uma vitória tranquila para os donos da casa, que deverão controlar a posse de bola e explorar a fragilidade defensiva do adversário.

Onde Assistir

A partida será transmitida nas plataformas de streaming da Pro League Saudita.