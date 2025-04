CASAN fecha 2024 com lucro histórico de R$ 243 milhões

Empresa bate recordes, investe mais e inaugura um novo tempo para o saneamento em SC – Foto: Acervo CASAN

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) encerrou 2024 com um feito histórico: alcançou lucro líquido de R$ 243 milhões — um salto de 379% em relação ao ano anterior. Também foi o ano de maior investimento na história da Companhia, com R$ 602 milhões aplicados em obras nas áreas de água e saneamento em todas as regiões do Estado.

Mais do que números, os resultados refletem uma nova cultura de governança pública: contemporânea, eficiente e comprometida com entregas reais para os catarinenses. “Esse desempenho é fruto de uma gestão focada em eficiência, investimentos e valorização do cliente. Identificamos a necessidade, tivemos coragem para mudar e traçar estratégias mais assertivas e estamos colhendo os frutos”, afirma o presidente, Edson Moritz.

A dívida também caiu de forma significativa, o índice Dívida Líquida/EBITDA recuou de 4,5 para 2,6 em apenas dois anos. A resposta veio do mercado: duas das maiores agências de classificação de risco elevaram o rating da empresa, que alcançou o grau A+, sinônimo de confiança, solidez e credibilidade.

Moritz também fez questão de destacar o apoio institucional do governador Jorginho Mello. “Nada disso seria possível sem o ambiente de confiança criado pelo governador Jorginho Mello. Bem como, o apoio da maioria do Conselho de Administração e a colaboração da equipe, por acreditarem e apoiarem na reconstrução de uma CASAN verdadeiramente eficiente, respeitada e sustentável. Hoje, a empresa está mais preparada para colaborar com o Governo na missão de levar mais saúde, desenvolvimento e qualidade de vida aos catarinenses.”

Em 2024, novos sistemas de água e esgoto foram entregues, mais modernos e automatizados, que impactarão positivamente no meio ambiente, na qualidade de vida dos catarinenses e no desenvolvimento econômico social do Estado. Com a nova estrutura, governança profissionalizada e planejamento de longo prazo, reforça o compromisso da CASAN com os catarinenses e a traz de volta como importante protagonista na expansão e modernização do saneamento de Santa Catarina.