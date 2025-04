ASSISTIR Ituano x Brusque Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2024, HOJE (12/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ituano x Brusque é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (12/04) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Onde assistir Ituano x Brusque, palpites e odds – Série C 2025

Neste sábado, 12 de abril, às 16h (horário de Brasília), Ituano e Brusque se enfrentam no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela rodada de estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do Brusque após mais de um mês sem jogos oficiais e a tentativa do Ituano de recomeçar a temporada após uma eliminação frustrante no Paulista A2.

Onde assistir Ituano x Brusque ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo por meio da plataforma NF, detentora dos direitos de transmissão da Série C.

Momento das equipes

Brusque

O Quadricolor vem de uma “intertemporada” prolongada, com mais de 30 dias de preparação e jogos-treinos para ganhar ritmo. O técnico Filipe Gouveia agora conta com oito reforços que ainda não estrearam na equipe. O clube está invicto há cinco jogos e deposita suas fichas no entrosamento recente e na motivação dos estreantes.

Ituano

Por sua vez, o Galo de Itu busca reconstruir a temporada sob o comando de Mazola Júnior, seu segundo técnico em 2025. A eliminação para o Capivariano no Paulista A2 deixou cicatrizes, e o elenco foi reforçado com sete novas peças, entre elas o experiente atacante Vinícius Popó.

Palpites para Ituano x Brusque

Apesar de jogar fora de casa e nunca ter vencido no Novelli Júnior, o Brusque chega com um elenco reformulado e mais tempo de preparação. O Ituano, pressionado, ainda tenta encontrar seu ritmo ideal. A expectativa é de uma partida equilibrada, mas com leve favoritismo para o mandante pela tradição no confronto direto.

Palpite: Empate ou vitória apertada do Ituano.

Odds das casas de apostas (cotação média)

Vitória do Ituano: 2.30

2.30 Empate: 3.00

3.00 Vitória do Brusque: 3.10

3.10 Ambas marcam: 1.95

1.95 Mais de 2,5 gols: 2.20

As cotações podem variar conforme a casa de apostas. Verifique no seu site de preferência para odds atualizadas.

Retrospecto entre Ituano e Brusque

Em 10 confrontos oficiais, o equilíbrio é total: 4 vitórias para cada lado e 2 empates. No entanto, o Brusque nunca venceu fora de casa, com três derrotas e dois empates no Novelli Júnior.

Arbitragem

Árbitro principal: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO) Assistentes: Adenílson de Souza Barros e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

Adenílson de Souza Barros e Joverton Wesley de Souza Lima (RO) Quarto árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Prováveis escalações

Brusque:

André Luiz (Matheus Nogueira); Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira (Rodolfo Potiguar), Biel; Diego Mathias, Robinho, Guilherme Pira; João Veras (Álvaro)

Ituano:

João Gabriel; Thiaguinho, Bernardo, Rafael Pereira, Mário Sérgio; Bruno Silva, Ramon, Thiago Moraes; Osman, Léo Passos, Vinícius Popó

Conclusão

Ituano e Brusque iniciam suas jornadas na Série C com objetivos semelhantes: recuperação e acesso. A partida deste sábado promete intensidade, novidades e muitas emoções, com duas equipes buscando afirmação logo na largada da competição.

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no