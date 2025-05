ASSISTIR AO VIVO Cerro Largo x Vitória, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Cerro Largo x Vitória acontece HOJE (14) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Cerro Largo x Vitória: onde assistir ao vivo e detalhes do jogo da Sul-Americana 2025

Nesta quarta-feira, 14 de maio de 2025, o Cerro Largo e o Vitória se enfrentam em mais um confronto decisivo pela Copa Sul-Americana 2025. A partida será realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, às 21h30 (horário de Brasília). Esse duelo corresponde à quinta rodada da fase de grupos, mais precisamente no Grupo B, e promete ser um grande teste para ambas as equipes, que buscam seguir na disputa pela classificação para as próximas fases da competição.

Cerro Largo e Vitória: a disputa por uma vaga

Atualmente, o Cerro Largo ocupa a segunda posição do grupo, com quatro pontos, enquanto o Vitória está na terceira posição, com três pontos. Esse confronto pode ser decisivo para o futuro de ambos os times na competição, pois uma vitória pode ser a chave para aproximá-los da liderança e manter vivas as chances de classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana 2025.

Com um elenco competitivo, o Cerro Largo promete pressionar o time brasileiro, especialmente jogando em casa. Já o Vitória busca a recuperação, com um time ajustado e focado em conquistar pontos fora de casa. Ambos os times sabem da importância da partida e devem entrar em campo com toda a força para garantir um bom resultado.

Onde assistir ao jogo ao vivo

A transmissão da partida Cerro Largo x Vitória será feita ao vivo pelo canal ESPN 4, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming Disney+. Assim, os torcedores podem acompanhar cada lance do jogo, seja pela TV tradicional ou pela plataforma digital.

Data : Quarta-feira, 14 de maio de 2025

: Quarta-feira, 14 de maio de 2025 Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Local : Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai

: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai Transmissão: ESPN 4 e Disney+

Ficha técnica do jogo

Jogo: Cerro Largo x Vitória

Competição: Copa Sul-Americana 2025 – Fase de grupos (5ª rodada)

Data: 14 de maio de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai

Transmissão: ESPN 4 e Disney+

Expectativa para o confronto

O Cerro Largo chega para o jogo com o apoio de sua torcida, mas enfrenta um Vitória que, embora jogando fora de casa, possui uma equipe experiente e com um elenco de qualidade. O Vitória conta com um bom equilíbrio entre a defesa sólida e o poder ofensivo, enquanto o Cerro Largo aposta na força de seu ataque e no apoio de sua torcida para conquistar os três pontos.

Com o jogo sendo realizado em Montevidéu, a expectativa é de que o Cerro Largo utilize o fator casa a seu favor, mas o Vitória não deve se deixar intimidar e lutará até o final pela vitória.

Como o jogo impacta as chances de classificação

Ambas as equipes têm uma vaga na próxima fase ao alcance das mãos, mas é fundamental que cada uma delas consiga conquistar pontos importantes. No caso do Vitória, uma vitória fora de casa seria essencial para manter as chances de se classificar em alta, enquanto o Cerro Largo, ao jogar em casa, sabe que uma vitória pode colocar a equipe ainda mais perto da liderança e garantir uma classificação tranquila para a próxima etapa.

Este Cerro Largo x Vitória será um jogo emocionante e com grandes implicações para o futuro de ambas as equipes na Copa Sul-Americana 2025. Fique ligado e não perca essa disputa de vida ou morte pela classificação.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.