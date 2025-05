Instituto Cândida Vargas promove curso sobre uso da laserterapia para enfermeiras do Banco de Leite

13/05/2025 |

O Banco de Leite Humano Zilda Arns, do Instituto Cândida Vargas (ICV), promove, na manhã desta quarta-feira (14), às 10h30, o curso de Manuseio e Uso da Laserterapia em Fissuras Mamilares, voltado para as enfermeiras da unidade administrada pela Prefeitura de João Pessoa. A capacitação será ministrada pela enfermeira Roberta Barros, especialista na área, e acontecerá no Centro de Estudos da maternidade.

A ação tem como objetivo ampliar e qualificar ainda mais os atendimentos prestados pelo Banco de Leite às mães que enfrentam dificuldades com fissuras mamilares durante o processo de amamentação, utilizando a técnica da laserterapia como recurso terapêutico complementar e eficaz.

O serviço de laserterapia já é oferecido pelo Instituto Cândida Vargas desde 2023 e, até o momento, já beneficiou mais de 600 mulheres que enfrentaram desafios na amamentação. Com o curso, a maternidade busca capacitar ainda mais as profissionais para atender à crescente demanda com excelência.

De acordo com a coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares, a iniciativa representa um avanço no cuidado humanizado com as puérperas. “Estamos constantemente buscando formas de oferecer um atendimento completo, acolhedor e resolutivo. A laserterapia é uma técnica segura, com ótimos resultados na cicatrização das fissuras mamárias, e esse curso é fundamental para que nossas profissionais estejam preparadas para utilizá-la da melhor forma”, afirmou.

ICV – A maternidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é referência no cuidado materno-infantil e, por meio do seu Banco de Leite, segue investindo em capacitações que assegurem qualidade e inovação na assistência prestada às mães e aos bebês.