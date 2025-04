Cesta básica em Roraima tem queda e fecha março a R$ 645

O valor médio da cesta básica em Boa Vista caiu para R$ 645,31 em março de 2025, uma redução de 2,3% em relação ao mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal realizada pela Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento de Roraima), por meio da CGEES (Coordenação-Geral de Estudos Econômicos e Sociais).

A pesquisa monitora os preços dos principais itens de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal vendidos nos supermercados da capital. O objetivo é acompanhar o custo de vida da população e oferecer subsídios para o planejamento familiar e a formulação de políticas públicas.

Entre os itens que mais contribuíram para a redução do valor da cesta básica estão o tomate (-10,6%), a farinha de mandioca (-7,3%) e a carne bovina (-4,2%). Em contrapartida, produtos como o café (9,1%), a manteiga (4,8%) e a banana (2,2%) apresentaram aumento nos preços.

O governador Antonio Denarium destacou o papel da pesquisa na vida do cidadão. “Essa pesquisa é uma ferramenta essencial para os consumidores roraimenses, permitindo que as famílias façam escolhas mais conscientes e planejem melhor suas compras. Nosso governo trabalha para fortalecer a economia e garantir que a população tenha acesso a dados que auxiliem na administração do orçamento doméstico”, afirmou.

A análise também incluiu os custos de itens de limpeza doméstica, que registraram queda de 1,1%, com destaque para a redução nos preços da vassoura (-6,7%) e da água sanitária (-2,7%). Já os produtos de higiene pessoal apresentaram queda média de 1,7%, influenciada principalmente pela redução no valor do absorvente (-9,9%).

O secretário de Planejamento e Orçamento, Rafael Fraia, reforçou a utilidade da pesquisa tanto para a população quanto para a administração pública. “Com essa pesquisa, reforçamos nosso compromisso com transparência e informação. Monitorar as variações dos preços permite que a população faça compras mais planejadas e conscientes. Além disso, os dados são fundamentais para acompanhar as dinâmicas do mercado local e formular políticas públicas que garantam mais estabilidade no acesso aos itens essenciais”, disse.

A coordenadora da CGEES, Jádila Andressa, reforçou a importância de comparar preços. “Os resultados mostram que os preços podem variar consideravelmente de um estabelecimento para outro, o que reforça a importância do consumidor pesquisar antes de comprar. Pequenas diferenças nos valores unitários, quando somadas, podem representar uma economia significativa no final do mês.”

Os resultados completos da pesquisa estão disponíveis no site da Seplan.

O post Cesta básica em Roraima tem queda e fecha março a R$ 645 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.