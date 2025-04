Cephas bate recorde histórico de novos alunos nos técnicos

Henrique Macedo





O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) iniciou 2025 com um recorde no número de atendidos em cursos técnicos: são 888 novos alunos nos seis cursos ofertados.

No comparativo com 2020, o aumento foi de 23%, recorde da série histórica. Em relação a 2024, também houve aumento de 10% no número de novos admitidos.

Mais vagas

Também houve aumento na oferta de vagas no curso técnico de Enfermagem do Cephas, de 120 por semestre para 240 por semestre. O curso é um dos mais procurados da instituição, ao lado de Administração e Mecânica.

“Nós fizemos um grande trabalho de divulgação do Cephas, hoje reconhecido no mundo do trabalho como uma instituição de excelência na formação de mão de obra do nosso município, com cursos atualizados”, destaca a diretora Suzana Kisen.

Vestibulinho

O Vestibulinho, processo de admissão no Cephas, está com inscrições abertas. São 400 vagas em 7 cursos técnicos gratuitos de nível médio para as turmas do segundo semestre nos cursos de Administração, Enfermagem, Mecânica, Eletrônica, Química, Edificações e Hospedagem.

Os interessados devem se inscrever até 19 de maio pelo site da organizadora do certame, mediante o pagamento de taxa de R$ 19, por meio de boleto gerado automaticamente na inscrição.

O candidato que não tiver condições financeiras para pagar a taxa de inscrição poderá requerer a isenção até 12 de maio.

A prova será no dia 1º de junho, com duração de 3 horas, nas escolas municipais: Emefi Profª Maria Aparecida Ronconi, no Jardim Jussara, e Emefi Profª Suely Antunes de Mello, no centro.

O edital completo estará disponível no site do Cephas, com as especificações e exigências de cada curso. Um dos principais requisitos é comprovar residência em São José dos Campos há pelo menos dois anos.



