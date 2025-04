Lyon x Manchester United ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (10/04)

Por MRNews



O jogo entre Lyon x Manchester United acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Na próxima quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Lyon recebe o Manchester United no Groupama Stadium, em duelo válido pela ida das quartas de final da Liga Europa. O confronto marca o reencontro entre as duas equipes em competições europeias, agora pela primeira vez neste torneio, após quatro confrontos anteriores na Liga dos Campeões.

Momento do Lyon

O time francês vem em ascensão após uma sequência instável no início do ano. A equipe venceu sete dos últimos 10 jogos, marcando 19 gols nos últimos sete compromissos. No último sábado, o Lyon venceu o Lille por 2 a 1, com gols de Lacazette e Cherki, recuperando-se após uma derrota por 4 a 2 para o Strasbourg.

Mesmo sem o técnico Paulo Fonseca, que cumpre suspensão de nove meses, o assistente Jorge Maciel vem comandando a equipe com eficiência. Atualmente, o Lyon ocupa a quinta colocação da Ligue 1, com reais chances de alcançar a zona de classificação direta à Champions League.

Na Liga Europa, a equipe terminou a fase de grupos na sexta colocação geral e despachou o FCSB com um sonoro 7 a 1 no agregado nas oitavas de final. Agora, sonha em alcançar uma semifinal europeia pela primeira vez desde 2019-20.

Situação do Manchester United

Vivendo uma das piores temporadas de sua história na Premier League, o Manchester United vê na Liga Europa a única esperança de terminar a temporada com um título. Após empatar sem gols com o Manchester City no último fim de semana, os Red Devils ocupam apenas a 13ª colocação no Campeonato Inglês, com 38 pontos.

Apesar disso, a campanha europeia é sólida: o United é o único time invicto nesta edição da Liga Europa, com seis vitórias e quatro empates. Nas oitavas, superou a Real Sociedad por 5 a 2 no agregado, com destaque para o hat-trick de Bruno Fernandes.

Desfalques e prováveis escalações

O Lyon sofreu um duro golpe com a lesão do atacante Ernest Nuamah, fora do restante da temporada. Malick Fofana também está lesionado. A esperança ofensiva recai sobre Rayan Cherki, que tem 27 participações diretas em gols nesta temporada.

Já o United segue lidando com vários desfalques: Lisandro Martínez, Amad Diallo, Ayden Heaven e Jonny Evans estão fora. Matthijs de Ligt e Kobbie Mainoo serão avaliados, enquanto Luke Shaw volta a estar disponível. Dorgu deve seguir na ala esquerda e Mount pode reaparecer no time titular.

Prováveis escalações

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Almada; Mikautadze.

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Zirkzee.

Retrospecto

As equipes já se enfrentaram quatro vezes, todas pela Liga dos Campeões, com duas vitórias para o United e dois empates. O Lyon jamais venceu os Red Devils e busca quebrar esse tabu diante de sua torcida.

Expectativas para o jogo

O Lyon vive melhor fase e tem se mostrado eficiente em casa, mas enfrenta uma equipe com tradição europeia e que tem mostrado força na Liga Europa. O equilíbrio deve marcar o confronto, com leve favoritismo para o time inglês no aspecto psicológico.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

