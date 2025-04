Ministério do Turismo e Senac oferecem cursos na área de turismo em Roraima

O Ministério do Turismo, em parceria com o Senac Roraima, está oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos para profissionais do setor turístico. A iniciativa faz parte do Programa Senac de Gratuidade e disponibiliza 1.840 vagas distribuídas em 22 Estados do país, incluindo Roraima.

No estado, será ofertado o curso de Recepcionista em Meios de Hospedagem, com 10 vagas e carga horária de 160 horas. O público-alvo são pessoas interessadas em atuar no segmento hoteleiro. As inscrições vão até o dia 25 de abril e podem ser feitas por meio do link.

O critério de classificação será por ordem de inscrição. Para participar, o candidato precisa ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos mensais e não ter evadido ou desistido de nenhum curso ofertado pelo programa nos últimos 12 meses. Alguns cursos exigem idade e escolaridade mínimas.

“O curso é extremamente importante, pois vai capacitar desde os jovens de 16 anos até as pessoas mais experientes para atuar no setor hoteleiro, que está em alta no estado”, destacou Bruno de Brito, diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima.

Regras de inscrição e matrícula

Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso. Os que ultrapassarem o número de vagas formarão uma lista de espera. Serão considerados aprovados apenas os classificados dentro do número de vagas disponíveis.

A convocação dos candidatos da lista de espera será feita até o preenchimento total das vagas remanescentes. Candidatos que não preencherem corretamente o formulário de inscrição serão desclassificados.

Ao se inscrever, o candidato autoriza o Ministério do Turismo a utilizar os dados fornecidos, conforme a Lei nº 13.709, que trata da Proteção de Dados Pessoais.

Os candidatos aprovados serão contatados por e-mail e/ou telefone informado no formulário. No caso específico do estado de São Paulo, será divulgada uma lista de aprovados em página própria. Candidatos que não realizarem a matrícula dentro do prazo serão eliminados, dando lugar aos próximos da lista de espera.

Matrícula

As matrículas serão realizadas presencialmente, exceto nos estados com sistema digital. Somente os candidatos convocados poderão efetuar a matrícula. Em caso de desistências ou cancelamentos, candidatos da lista de espera poderão ser chamados.

No momento da matrícula, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos:

· Documento de identidade (RG);

· CPF (para menores de idade, também os documentos do responsável);

· Comprovante de residência;

· Comprovante de escolaridade.

Alguns cursos podem exigir documentos ou requisitos adicionais, que serão informados na convocação para matrícula.

