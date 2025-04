IERR abre inscrições para cursos gratuitos em Rorainópolis

O IERR (Instituto de Educação de Roraima) está com inscrições abertas para cursos de extensão gratuitos no município de Rorainópolis. As formações fazem parte do programa Capacita Saúde para promover a qualificação profissional da comunidade local em cursos de curta duração e com enfoque prático.

As capacitações serão realizadas presencialmente no polo do IERR em Rorainópolis, entre os dias 22 a 25 de abril de 2025, com carga horária de 40h cada. Os cursos ofertados são:

· Inseminação Artificial Animal (bovino);

· Primeiros Socorros: conhecimentos teóricos e práticos;

· Psicologia Social: comportamento humano e relação interpessoal.

Ao todo, são 90 vagas disponíveis, 30 para cada curso. As aulas ocorrerão nos turnos da manhã e tarde, de segunda a quinta-feira, com atividades teóricas e práticas.

Quem pode participar

As inscrições são destinadas à comunidade em geral, com prioridade para profissionais ou estudantes da área da saúde. Os interessados devem:

· Ter idade mínima de 18 anos;

· Ter ensino médio completo; e

· Preferencialmente, atuar ou estudar na área da saúde.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas online pelo site do IERR, entre os dias 05 e 15 de abril de 2025, ou presencialmente no polo do IERR em Rorainópolis, avenida Senador Hélio Campos, s/n°, entre os dias 07 e 14 de abril, das 8h às 18h (exceto fins de semana).

A seleção será realizada por ordem de inscrição, desde que todos os documentos exigidos sejam apresentados corretamente. Os cursos são gratuitos e os participantes receberão certificação ao final, desde que cumpram ao menos 75% de frequência e os critérios avaliativos.

Para mais informações, acesse o edital completo no portal do IERR.

