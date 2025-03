Governo de Roraima garante formação de professores Yanomami

O Governo de Roraima segue investindo na educação escolar indígena com a terceira etapa do Magistério Indígena Yarapiari, exclusivo para professores Yanomami. O curso ocorreu entre os dias 10 e 21 de março com a participação de 40 cursistas do povo Ninam, que viajou grandes distâncias de comunidades localizadas em Alto Alegre para garantir seus estudos.

A formação foi realizada no Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima), que também sediou a primeira etapa do curso em 2023. Em 2024, devido às reformas no prédio da instituição, a segunda etapa ocorreu em Alto Alegre.

A capacitação é dividida em oito etapas do curso, que tem a carga horária total de 2.300 horas. A próxima etapa está prevista para o segundo semestre deste ano.

A diretora do Ceforr, professora doutora Stela Damas, destacou a importância do Magistério Indígena Yarapiari na qualificação dos professores Yanomami e no fortalecimento da educação escolar indígena no estado.

“Nosso compromisso é oferecer formação de qualidade aos professores Yanomami, respeitando suas especificidades culturais e linguísticas. Esta terceira etapa representa mais um passo fundamental para garantir que a educação escolar indígena seja cada vez mais fortalecida e alinhada às necessidades das comunidades”, afirmou a diretora.

O Governo de Roraima tem a preocupação de trabalhar com esse grupo de povos originários, uma vez que eles têm residência no território Yanomami/Yekuana, de difícil acesso e pouca ou nenhuma qualificação. Com o magistério Yarapiari, o Estado garante qualificação e melhor qualidade no ensino da educação escolar indígena.

Sobre o Yarapiari

O Magistério Indígena Yarapiari tem como objetivo capacitar professores Yanomami para atuar dentro de suas comunidades, promovendo uma educação que respeita e valoriza os saberes tradicionais. O curso contou com uma estrutura completa de apoio aos cursistas, com oferta de alimentação e alojamento fornecidos pela Seed (Secretaria de Educação e Desporto). A próxima etapa ocorrerá no segundo semestre deste ano.

Durante a formação, os cursistas aprendem metodologias de ensino bilíngue, gestão escolar, legislação da educação indígena, história e cultura Yanomami, e práticas pedagógicas contextualizadas. O curso também aborda temáticas como meio ambiente, sustentação da vida comunitária e fortalecimento da identidade indígena.

O gerente de formação em educação escolar indígena do Ceforr, Aldinésio Sarmento Silveira também reforçou o impacto do curso na valorização dos saberes tradicionais e na melhoria do ensino nas comunidades Yanomami.

“O curso é de suma importância para o aprendizado dos participantes, que precisam dominar a língua portuguesa e outros componentes curriculares oferecidos pelo Ceforr. Continuaremos a oferecer o curso até concluir todas as etapas restantes”, ressaltou o gerente.

Educação Indígena

A Seed tem atuado de forma constante para ampliar as políticas voltadas à educação escolar indígena, promovendo iniciativas que respeitam a diversidade e a cultura dos povos originários. O Magistério Indígena Yarapiari é um dos exemplos desse compromisso, garantindo a formação de professores que farão a diferença nas futuras gerações Yanomami.

Outros avanços de destaque: a produção de materiais pedagógicos bilíngues confeccionados para aprimorar a arte de lecionar sem perder a interculturalidade e, o desenvolvimento de um projeto pedagógico específico para a formação de professores Yekuana. Esse projeto já está em tramitação no Conselho Estadual de Educação, aguardando aprovação.

“Em breve, o povo Yekuana também terá seu próprio curso de magistério. Essas ações representam um importante passo para melhorar a qualidade da educação para as crianças do território Yanomami/Yekuana, promovendo uma abordagem mais estrutural e eficaz, concluiu Stela Damas.

Outro grande avanço da educação indígena foi a realização do concurso específico e diferenciado para professor indígena em março de 2022 que disponibilizou mil vagas imediatas e onde já foram realizadas cinco convocações e empossados 755 docentes no quadro efetivo.

De acordo com o Censo Escolar, em Roraima existem 251 escolas estaduais indígenas e 18.820 estudantes matriculados. Dentro desse quantitativo, são 24 escolas em território Yanomami que atendem juntas 1.560 estudantes.

