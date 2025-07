Plano integrado de segurança garante tranquilidade ao público durante noites de festa

Com um plano inédito de segurança integrada, o São João no Parque Anauá 2025, promovido pelo Governo de Roraima, tem garantido tranquilidade ao público que lota o evento diariamente. A atuação conjunta das forças de segurança estaduais, municipais e federais já apresenta resultados positivos nos primeiros dias da programação, que segue até este domingo, 27.

Até a penúltima noite do evento, o resultado tem sido uma festa segura, praticamente sem ocorrências, como observado pelo servidor público Joel Cunha: “A gente vê que realmente estão trabalhando e nos sentimos seguros no evento. Cada ano vem melhorando mais a segurança”, afirmou.

No primeiro dia, não houve nenhuma ocorrência registrada pela PMRR (Polícia Militar de Roraima). Já no segundo e terceiro dias, foram atendidos dois casos pontuais: o achado de um celular, entregue no posto de comando (e devolvido ao proprietário via boletim de ocorrência), a condução de um cidadão ao hospital e a identificação de uma motocicleta com restrição de roubo e furto, em que foi realizada a prisão do condutor e autuação pela Polícia Civil por receptação dolosa.

Mais de 200 efetivos de forças de segurança estaduais e municipais atuam tanto dentro quanto no entorno do parque, o que agiliza na identificação ágil e na contenção de ocorrências.

De acordo com o tenente-coronel Everton Oliveira, chefe do Departamento de Planejamento Operacional da PMRR, o sucesso até o momento é resultado direto do planejamento antecipado.

“Estamos atuando com um efetivo robusto e um plano inédito de segurança integrada para o São João. A cada noite, 120 policiais militares reforçam o policiamento ostensivo em todo o parque, garantindo a proteção do público e rápida resposta às ocorrências. A presença das unidades especializadas tem sido fundamental para a fluidez e tranquilidade do evento”, ressaltou o coronel.

Como explicou a delegada Simone Arruda, que coordena as ações da PCRR no evento em conjunto com o delegado-geral adjunto da instituição, Luciano Silvestre, as atividades foram planejadas de forma integrada e preventiva entre os órgãos de segurança para garantir que o São João no Parque Anauá seja um evento seguro e tranquilo para todo o público.

“A atuação preventiva das polícias, do Detran [Departamento Estadual de Trânsito] e da Guarda tem sido fundamental. Essa presença integrada está garantindo que a população possa se divertir com segurança e retornar para casa sem intercorrências. O resultado está sendo uma festa popular de grandes proporções, onde as famílias se sentem acolhidas, protegidas e livres para aproveitar cada momento com alegria”, frisou a delegada.

Corpo de Bombeiros previne riscos e realiza atendimento pré-hospitalar

O Corpo de Bombeiros Militares de Roraima elaborou um plano operacional para garantir a segurança durante o evento, com foco na prevenção de riscos, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e salvamento. Diariamente, 12 bombeiros atuam exclusivamente no local, com apoio de 64 militares em prontidão.

Também são realizadas vistorias técnicas diárias nas estruturas temporárias e empregadas viaturas especializadas. O major Jefferson de Bacchani destaca a estrutura e os procedimentos adotados para assegurar a segurança e a integração das equipes nas festividades.

“As equipes contam com viaturas especializadas, além de equipamentos adequados para atuação em campo. Antes do início das festividades, realizamos vistorias técnicas nas estruturas temporárias do evento e promovemos reuniões prévias com os órgãos de segurança pública e instituições parceiras. Toda a operação em campo é coordenada por um oficial capitão do Corpo de Bombeiros, que atua no posto de comando e é responsável pelas decisões relacionadas à segurança local”, explica o major.

MONITORAMENTO

Para o secretário adjunto da a Sesp (Secretaria de Segurança Pública), Ellan Wagner, o São João no Parque Anauá destaca o uso da tecnologia como aliada nas ações preventivas e no monitoramento em tempo real do evento.

“Contamos com o sistema de videomonitoramento transmitindo imagens e informações em tempo real para o nosso CICC [Centro Integrado de Comando e Controle]. Isso amplia a atuação das equipes de segurança e contribui para a realização de um evento muito mais seguro para toda a população”, reforçou.

Além da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Sesp, participam da operação integrada o Detran-RR (com 22 agentes e 7 viaturas), a Guarda Civil Municipal (com 66 agentes por noite), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e Juventude, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro.

TRÂNSITO

Outro ponto que merece destaque é a segurança no trânsito, que nesta edição também ganhou uma atenção especial.

Segundo o agente de fiscalização de trânsito do Detran-RR, Roberto Cezário, a atuação do órgão durante o São João no Parque Anauá tem priorizado a segurança e a fluidez viária.

“O Detran já vem atuando na segurança viária da região organizando o fluxo e melhorando os acessos. Nosso principal objetivo é manter a fluidez do trânsito e garantir a segurança de quem vai visitar o parque. Nossas equipes estão reforçadas com 22 agentes atuando diariamente. Nestes cinco dias de festa, tivemos apenas o registro de 25 infrações, o que representa um avanço significativo na fiscalização. A grande maioria das autuações foi por desrespeito ao pedestre na faixa de travessia. Felizmente, não tivemos registro de nenhum sinistro até o momento. Amanhã já é o último dia de evento, e seguimos colaborando para manter o trânsito seguro e fluido”, disse.

O agente também reforçou a importância da responsabilidade dos condutores durante os festejos. “Pedimos aos participantes que venham ao parque e escolham o motorista da vez. Se for consumir bebida alcoólica, entregue a direção a alguém que não tenha bebido. E, se estiver embriagado, chame um motorista de aplicativo, um amigo ou alguém de confiança. Mesmo após a saída do parque, a fiscalização continua, e, caso alguém seja flagrado dirigindo sob efeito de álcool, os procedimentos legais serão aplicados”, finalizou Cezário.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, e a programação também está sendo transmitida ao vivo pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Companhia do Calypso. Neste domingo, no encerramento, sobem ao palco, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

