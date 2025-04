BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Secretaria de Saúde avisa sobre o prazo para acompanhamento de saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Os acompanhamentos serão realizados de 17 de março até o dia 9 de maio.

Os beneficiários devem procurar a unidade de saúde do seu bairro de acordo com o cronograma.

Não se esqueça de levar:

✔️ Cartão SUS;

✔️ RG / CPF;

✔️ Cartão Bolsa Família (NIS);

✔️ Caderneta de vacinação;

✔️ Gestantes: Data da última menstruação.

⏰ Não deixe para a última hora.

“ESTEJA EM DIA COM AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA PARA NÃO PERDER SEU BENEFÍCIO”!