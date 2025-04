Alan Patrick brilha e Inter supera Atlético Nacional na Libertadores

Contando com uma grande atuação do meia-atacante Alan Patrick, o Internacional derrotou o Atlético Nacional (Colômbia) por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (10) no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para assumir a liderança do Grupo F da Copa Libertadores.

Com o triunfo atuando em casa, o Colorado chegou aos quatro pontos. A vice-liderança da chave é do Bahia, que superou o Nacional (Uruguai) por 1 a 0 na última quarta-feira (9) para também somar quatro pontos, mas com saldo de gols pior do que o do time do Rio Grande do Sul.

Apesar de criar boas oportunidades no primeiro tempo, o time comandado pelo técnico Roger Machado só conseguiu abrir o marcador após o intervalo. Logo no primeiro minuto da etapa final, Wesley foi derrubado por Tesillo dentro da área e o juiz marcou pênalti a favor do Internacional. Três minutos depois Alan Patrick foi para a cobrança e não falhou.

A vida do Colorado ficou mais fácil aos 21 minutos, quando Hinestroza foi expulso após dar carrinho por trás em Vitinho. Com isso, a equipe brasileira assumiu de vez o comando das ações e conseguiu ampliar o marcador com outros dois gols de Alan Patrick, aos 36 minutos em cobrança de pênalti e aos 42 ao bater de primeira após aproveitar cruzamento de Aguirre.

Empate frustrante

Quem deixou escapar a vitória foi o São Paulo, que, jogando no Morumbis, chegou a abrir uma vantagem de dois gols sobre o Alianza Lima (Peru), mas acabou cedendo o empate no placar final.

A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía foi bem no primeiro tempo, e abriu 2 a 0 graças ao faro de gol de Ferreira. Porém, na etapa final o Tricolor caiu de produção e permitiu que o Alianza Lima empatasse graças a gols de Quevedo e Eryc Castillo.

Invasão de campo

O terceiro brasileiro a jogar pela Copa Libertadores nesta quinta foi o Fortaleza. O Leão enfrentou o Colo-Colo (Chile) no Monumental de Santiago. Porém, a partida teve que ser encerrada aos 38 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda estava em 0 a 0, após torcedores da equipe chilena invadirem o gramado. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) cancelou a partida momentos depois.

Em postagem nas redes sociais, o Fortaleza informou que todos os atletas, diretores, comissão e staff ficaram bem e seguros após a invasão dos torcedores do Colo-Colo ao gramado. Além disso, o clube afirmou: “Após a confusão iniciada por torcedores do Colo-Colo, o clube tem ajudado a tranquilizar e garantir a segurança de nossos torcedores que seguem nas arquibancadas até uma saída 100% segura”.

Segundo nota emitida pela Conmebol, dois torcedores morreram nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida.