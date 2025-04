‘Dia D’ de vacinação em João Pessoa tem parcial de quase 5 mil doses aplicadas

Posted on

Três exposições estão abertas ao público na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no Altiplano Cabo Branco, boa opção para quem não está no clima de Carnaval. ‘Artesãos do Alto’ é a novidade do mês de janeiro, ao lado das mostras ‘Quatro Elementos’ e ‘⁠Norte a Sul’, abertas à visitação desde dezembro […]