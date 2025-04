Estimativa aponta recorde de produtividade na safra de arroz em Santa Catarina

Fotos: Aires Mariga/Epagri

A colheita da safra de arroz irrigado 2024/25 está na reta final e a expectativa de bom desempenho vai se confirmando. De acordo com a Epagri/Cepa, a produção desta safra deve ser 9,52% maior que a anterior, impulsionada por um aumento de 9,85% na produtividade média, estimada em 8,73 toneladas por hectare e alcançando números recordes.

“Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil. O que destaca ainda mais nosso estado é a qualidade do grão. A maior parte da plantação é em áreas alagadas. Debaixo da água o grão fica mais bem protegido de pragas e o plantio mais uniforme. E graças à parceria com o Governo, por meio da Epagri, os grãos recebem melhoramentos para agregar valor. Fica melhor! Renda para mais de 50 mil famílias catarinenses. O arroz é um produto forte de Santa Catarina e a gente se orgulha disso”, frisou o governador Jorginho Mello.

“Se essa estimativa se concretizar, estaremos diante de uma safra recorde em produtividade, superando inclusive os resultados da temporada 2022/23, que já foi marcada por um excelente desempenho”, destacou a economista Gláucia Padrão, analista de socionomia e desenvolvimento rural da Epagri.

Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e líder em produtividade

A safra passada foi marcada por adversidades climáticas, como excesso de chuvas, baixa luminosidade e elevada nebulosidade, fatores que favoreceram o surgimento de doenças e pragas, comprometendo o desempenho das lavouras. Já para 2024/25, o cenário é bem diferente. Segundo Gláucia, o bom desempenho da atual safra é resultado da combinação entre condições climáticas favoráveis, uso de cultivares de alto potencial produtivo, investimentos em tecnologia e melhorias nas práticas de manejo, confirmando uma tendência positiva observada nos últimos anos.

Tecnologia e pesquisa impulsionam o arroz catarinense

O Governo do Estado tem papel fundamental nesse avanço por meio da Epagri, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura e Pecuária que investe há décadas em pesquisa e melhoramento genético do arroz. Já são 32 cultivares com DNA da Epagri lançadas no mercado, com um novo material chegando a cada dois anos.

Em mais de 40 anos de pesquisa, Epagri já lançou 32 cultivares de arroz, com um novo material chegando a cada dois anos

“Temos sempre de seis a oito cultivares recomendadas para cultivo, que se adaptam a diferentes condições de clima e solo em Santa Catarina. Nosso diferencial está na capacidade de atender à diversidade de ambientes do estado”, explicou Ester Wickert, gerente da Estação Experimental da Epagri em Itajaí (EEI), onde está o Programa de Melhoramento Genético de Arroz.

Em mais de 40 anos de pesquisa da Epagri com arroz, a produtividade média do cereal no estado saltou de 2,2 para mais de 8 toneladas por hectare. Além do avanço genético, Ester destaca a importância da adoção de novas tecnologias, ajustes nas práticas de cultivo, organização da cadeia produtiva e qualidade na produção de sementes, áreas em que a Epagri também atua diretamente.

Cultivar Dueto se destaca com alta produtividade e tolerância climática

Entre os destaques da safra 2024/25 está o cultivar SCSBRS 126 Dueto, desenvolvido pela Epagri em parceria com a Embrapa. A variedade provou sua resistência diante das oscilações climáticas registradas no verão, com frio fora de época em dezembro e calor intenso entre janeiro e março. Nas Unidades Demonstrativas de cultivares conduzidas em todo estado pela Epagri nesta safra, o Dueto alcançou produtividade superior a 12 mil kg/ha, sendo o mais produtivo entre os avaliados.

Entre os destaques da safra 2024/25 está o cultivar SCSBRS 126 Dueto, que provou sua resistência diante das oscilações climáticas

“Esta superioridade está se confirmando na lavoura com o avanço da colheita. A tolerância do cultivar a extremos de temperatura foi decisiva para o bom desempenho nesta safra”, destacou o pesquisador Laerte Terres, pesquisador responsável pelo Projeto Arroz na Epagri.

Desenvolvido para regiões com altitudes superiores a 400 metros — sujeitas a quedas de temperatura durante a fase reprodutiva — o Dueto é recomendado para todas regiões produtoras de Santa Catarina. A variedade possui ciclo longo (142-144 dias) e média de produtividade de 10.290 kg/ha.

Esta é apenas a segunda safra em que o Dueto está sendo cultivado comercialmente e a demanda por sementes já supera a oferta

Além do bom rendimento agronômico, o Dueto também se destaca no processamento industrial. “Ele é ideal para a indústria, tanto para arroz parboilizado quanto de arroz branco, pois tem alto rendimento no descascamento e baixa taxa de quebra dos grãos, o que resulta em mais grãos inteiros no produto final”, relata Laerte. Esta é apenas a segunda safra em que o Dueto está sendo cultivado comercialmente e a demanda por suas sementes já supera a oferta.

Santa Catarina: referência nacional em produtividade de arroz

Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e líder em produtividade. Com uma área estável de cultivo, em torno de 145 mil hectares, o arroz representa o quarto produto em Valor da Produção Agropecuária (VPA) no estado, somando R$ 2,1 bilhões, o que corresponde a 9,4% do total nacional, segundo dados da Epagri/Cepa (2022/2023).

O modelo de produção adotado em Santa Catarina, em áreas alagadas, é uma marca registrada da cadeia produtiva no Estado

O cultivo do grão envolve mais de 30 mil famílias catarinenses. O modelo de produção adotado em Santa Catarina, em áreas alagadas, é uma marca registrada da cadeia produtiva no Estado e um exemplo nacional de eficiência no campo.

Mais informações e entrevistas:

Glaucia Padrão, analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, fone: (48) 3665-5079

Laerte Terres, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Itajaí, fone (47) 3398-6314

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596