Pumas UNAM x Juárez ASSISTIR AO VIVO HOJE (12/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Pumas UNAM x Juárez é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (12) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Pumas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Pumas UNAM x Juárez e o Panorama dos Esportes Mundiais

Nesta sexta-feira, 12 de abril de 2025, o mundo dos esportes promete fortes emoções com um duelo chave na Liga MX Clausura: Pumas UNAM x FC Juárez, às 20h (horário de Brasília), no Estadio Olímpico Universitario, na Cidade do México. A partida, válida pela 15ª rodada, coloca frente a frente o 10º colocado Pumas, com 22 pontos, contra o Juárez, 9º, com 17 pontos. As probabilidades favorecem os donos da casa com 51% de chances de vitória, segundo a cotação da Betano Brazil (1.98 para vitória do Pumas, 3.45 para empate e 3.80 para Juárez).

Destaque para Guillermo Martínez (Pumas) e José Luis Rodríguez (Juárez), que vêm sendo peças-chave nas campanhas de suas equipes. A arbitragem será comandada por Guillermo Pacheco Larios, que tem média de 4.64 cartões por jogo.

Giro Rápido pelo Mundo dos Esportes

Futebol:

Além da Liga MX, os torcedores acompanham os campeonatos europeus pegando fogo. Na Champions League, Arsenal, Real Madrid, Barcelona e Bayern buscam vaga nas semifinais. No Brasil, o Brasileirão Série A se aproxima do pontapé inicial.

Basquete:

Na NBA, destaque para a recuperação dos Lakers, que enfrentam os Mavericks em duelo decisivo. Warriors, Celtics e Thunder também estão firmes na briga pelos playoffs.

Vôlei e Vôlei de Praia:

As ligas nacionais se aproximam da reta final, enquanto no cenário internacional, duplas brasileiras brilham no circuito mundial de vôlei de praia.

Fut7 e Futsal:

Modalidades em ascensão, com torneios movimentando o cenário nacional. Equipes como Corinthians, Magnus e Vasco se destacam no futsal.

MMA (UFC):

O octógono recebe neste fim de semana o UFC Fight Night com duelos explosivos, incluindo retorno de grandes nomes do peso-leve.

Tênis:

Com a temporada de saibro a todo vapor, Roland Garros se aproxima. Rafael Nadal e Iga Swiatek despontam como favoritos.

Esportes a Motor:

Na Fórmula 1, a corrida em Xangai é a próxima parada. Verstappen lidera, mas Ferrari e McLaren querem reagir.

Tênis de Mesa e Badminton:

As seleções asiáticas dominam os circuitos mundiais, mas Brasil avança com nomes como Hugo Calderano.

Pólo Aquático e Handebol:

Em fase de preparação olímpica, seleções europeias lideram os rankings internacionais.

Hóquei no Gelo (NHL):

Os playoffs se aproximam com Avalanche, Bruins e Oilers como grandes favoritos.

E-Sports:

O cenário de CS:GO, LoL e Valorant continua movimentado. Campeonatos como CBLOL, LEC e ESL Pro League distribuem milhões em prêmios.

Beisebol (MLB):

Yankees e Dodgers iniciam a temporada com força total, de olho nos playoffs.

Futebol Americano (NFL):

Draft 2025 se aproxima e promete reformular várias franquias da liga.

Críquete, Rugby e Dardos:

Índia, Austrália e Inglaterra seguem como potências no críquete. No rugby, o Six Nations terminou com vitória da Irlanda. E nos dardos, Michael van Gerwen domina mais uma vez.

Sinuca Inglesa e Floorball:

Grandes torneios de sinuca na Inglaterra seguem com partidas de tirar o fôlego, enquanto o Floorball cresce em popularidade na Escandinávia.

Futebol Australiano e Ciclismo:

A AFL movimenta os gramados da Austrália, e no ciclismo, o Tour de Romandie se aproxima com participação de grandes nomes.

Bandy:

Esporte típico dos países nórdicos, o bandy ganha força com novos torneios na Suécia e Finlândia.

Conclusão

Com uma variedade impressionante de modalidades em alta, o mundo esportivo segue pulsando em diversas frentes. O confronto entre Pumas UNAM x FC Juárez é apenas um exemplo da diversidade e paixão que o esporte oferece diariamente. Para os fãs de qualquer modalidade, o fim de semana promete ser recheado de emoções e disputas acirradas!

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

