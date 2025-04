Operação integrada da Prefeitura fiscaliza 14 estabelecimentos e interdita um deles – Agência de Notícias

O Setor de Fiscalização de Posturas, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan) da Prefeitura de Sorocaba, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou operação integrada para vistoriar 14 estabelecimentos, alvos de denúncias de perturbação de sossego. Um deles, na Vila Santana foi multado e interditado temporariamente, devido à falta de alvará. Outros oito foram notificados ou multados, também em decorrência a irregularidades administrativas.

A ação teve início na noite de sexta-feira (11) e avançou pela madrugada deste sábado (12), especificamente na região do Centro da cidade e na Vila Santana. Nos locais vistoriados, dois estavam sem irregularidades no momento da fiscalização, um fechado e outro já havia encerrado as atividades comerciais no local, ao passo que um encontra-se em prazo recursal de multa, pela falta de alvará de funcionamento.

Por sua vez, dois foram multados, um deles pela falta de alvará de funcionamento em horário especial noturno e um por reincidência em atividade geradora de poluição sonora. Seis pontos acabaram notificados por falta de alvará, dos quais um também por obstrução de calçada e outro por atividade geradora de poluição sonora.

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e as autoridades policiais contam, sempre, com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).