Dia da Família na Escola é comemorado com atividades e participação de pais e responsáveis

As escolas estaduais de Santa Catarina tiveram um dia diferente e especial neste sábado, 12. O Dia da Família na Escola contou com grande participação de estudantes, professores e familiares nas unidades escolares.

“A aproximação da família com as escolas tem sido um dos pilares do nosso governo e um pedido frequente do nosso governador Jorginho Mello. Esse incentivo dos familiares é essencial também para um melhor desempenho dos estudantes”, destaca o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon.

Neste ano, as escolas tiveram autonomia para escolher as atividades realizadas, levando em consideração a realidade local e assuntos de relevância regional. Cada unidade foi responsável por organizar uma programação para oportunizar uma maior conexão entre todos os participantes.

“Esta é uma data simbólica para que possamos celebrar com todas as famílias de Santa Catarina nas unidades escolares, mas temos uma preocupação constante para que essa prática seja diária. A valorização da família é fundamental para a educação”, reforça a secretária adjunta de Estado da Educação, Patrícia Lueders.

Na EEB Edith Gama Ramos, em Florianópolis, a programação contou com feira de empreendedorismo com pais de estudantes, coleta de tampas de garrafa para doação a um projeto social e gincana para divertir todas as famílias.

“Estamos falando de um processo de transformação por meio da educação, então a família precisa conhecer a escola, os principais personagens desse universo, como professores, gestores, colegas de turma. Nós, que estamos trabalhando dentro da escola, também precisamos conhecer as famílias. Temos a satisfação de todos os nossos alunos trazerem suas famílias pro cotidiano escolar”, explica Márcia Zanon Banetti, diretora da EEB Edith Gama Ramos.

O Dia da Família na Escola é um incentivo para os responsáveis participarem efetivamente da vida escolar dos estudantes e faz parte do calendário escolar desde 2016, por conta da lei estadual nº 16.877.

“A presença dos pais faz muita diferença. Teve uma época que meu trabalho não permitia que eu estivesse tão presente e eu sentia o déficit do meu filho na escola. Comigo e meu marido presentes eles sentem mais vontade de estar participando da escola e das atividades”, ressalta Maristela Silveira, mãe de estudante matriculado na EEB Edith Gama Ramos.