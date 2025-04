ASSISTIR Internacional x Flamengo AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (15/04); COM IMAGENS

Por MRNews



O jogo entre Internacional x Flamengo pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (15) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Internacional x Flamengo Sub-17: Tudo sobre o Jogo Decisivo na Copa do Brasil Sub-17

Nesta segunda fase da Copa do Brasil Sub-17, Internacional e Flamengo voltam a se enfrentar em um dos duelos mais aguardados do torneio. A partida de volta está marcada para esta segunda-feira (15/04), às 15h (horário de Brasília), e promete fortes emoções entre dois dos maiores clubes formadores do futebol brasileiro.

Jogo de Ida Termina Empatado

Na partida de ida, realizada no dia 3 de abril, Internacional e Flamengo empataram por 2 a 2, deixando tudo em aberto para o confronto de volta. O Colorado saiu na frente, mas o Flamengo mostrou poder de reação e buscou o empate em um duelo equilibrado e de alto nível técnico.

Onde Assistir ao Vivo

Os torcedores poderão acompanhar todos os lances em tempo real através do Flashscore.com.br, que oferece narração minuto a minuto, além de estatísticas detalhadas, como posse de bola, finalizações, escanteios e escalações atualizadas.

Retrospecto do Internacional Sub-17

O Internacional vem de uma campanha sólida na competição. Antes de empatar com o Flamengo, o Colorado eliminou o Santos nos pênaltis e venceu a Chapecoense por 1 a 0. No Campeonato Brasileiro Sub-17, a equipe alterna bons e maus momentos, com vitórias marcantes contra Red Bull Bragantino e Atlético-MG, mas também com derrotas diante de clubes como Fluminense e Palmeiras.

Destaques e Expectativas

Entre os destaques do Internacional está o atacante Raykkonen, que recentemente chamou atenção com atuações consistentes e vem sendo observado de perto. O Flamengo, por sua vez, aposta em sua tradicional força ofensiva e na base vencedora que tem revelado talentos como Lorran, Matheus Gonçalves e Victor Hugo nos últimos anos.

O que está em jogo

Com o empate na ida, qualquer vitória simples garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil Sub-17. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis. A expectativa é de um grande duelo entre dois elencos recheados de promessas do futebol nacional.

Internacional x Flamengo Sub-17 é mais do que um confronto — é uma vitrine do futuro do futebol brasileiro.

Data: 15 de abril de 2025

Horário: 15h (horário de Brasília)

Competição: Copa do Brasil Sub-17 – Jogo de volta

Placar do jogo de ida: Internacional 2 x 2 Flamengo

Onde acompanhar: Flashscore.com.br

