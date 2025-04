Com parceria da Prefeitura de Sorocaba, CPFL Piratininga realiza ação de troca gratuita de lâmpadas por LED no Jacutinga – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

Com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, a CPFL Piratininga realizou, nesta segunda-feira (14), no bairro Jacutinga, a ação de troca gratuita de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, que melhoram a luminosidade dos ambientes e são mais econômicas.

A iniciativa faz parte do programa de eficiência energética mantido pela concessionária de energia para incentivar a troca de lâmpadas antigas, queimadas ou não, por modelos mais modernos e econômicos. São doados até oito lâmpadas por residência.

As lâmpadas de LED trazem economia no consumo e na conta do munícipe. A iluminação representa, em média, 20% do valor da conta. Substituindo as lâmpadas incandescentes pelas de LED, o custo da iluminação reduz em mais de 25%, segundo a CPFL.

O aposentado Ademir José Chaves foi um dos moradores do Jacutinga a aproveitar a ação. Ele levou sua conta de energia elétrica, um documento pessoal com foto e uma sacola com cinco lâmpadas incandescentes e fluorescentes. “Eu achei ótimo. Temos que economizar dinheiro e energia elétrica. Já tenho algumas lâmpadas de LED em casa. Agora só terei desse tipo”, conta o munícipe.

A dona de casa Sofia Ramos Rodrigues de Queirós também aproveitou a ação no bairro e trocou suas cinco lâmpadas fluorescentes pelas de LED e estava satisfeita com a iniciativa. “Acho muito importante, pois quanto mais a gente economizar é melhor”, afirmou a moradora.

A ação será realizada também nesta terça-feira (15), a partir das 9h, na UBS Vitória Régia voltada às famílias que residem na Comunidade Santa Luiza e Fazendinha. Já na quarta-feira (16), a partir das 9h, também na UBS Vitória Régia, a troca de lâmpadas ocorrerá para moradores da Comunidade Vila União. Além das lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes, os moradores devem levar a conta de luz original e um documento pessoal com foto.

O Programa de Eficiência Energética foi criado pela Lei Federal nº 9991/00, com objetivo de promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia, por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Pela lei, as empresas concessionárias de distribuição devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo definido de sua Receita Operacional Líquida (ROL), na realização de projetos de eficiência energética.