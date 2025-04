Agrotóxicos e mudas de banana são apreendidos em zona de proteção de Pacaraima

Fiscais da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) apreenderam uma grande quantidade de agrotóxicos e mudas de banana transportados ilegalmente por um cidadão venezuelano, na Zona de Proteção Agropecuária, localizada em Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela. Os produtos, cuja comercialização é proibida no Brasil, serão descartados conforme determina a legislação.

Segundo informações da Aderr, a apreensão ocorreu no último fim de semana. O material seria vendido em território brasileiro, conforme declarou o indivíduo responsável pelo transporte. Entre os produtos apreendidos, está o herbicida Paraquat, um agrotóxico altamente tóxico e cancerígeno, cujo uso é proibido no país devido aos riscos à saúde pública.

Além dos agrotóxicos, foram confiscadas mudas de banana que poderiam representar grave ameaça à produção nacional da fruta. O material vegetal pode ser vetor do fungo FOC R4T (Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raça 4 Tropical), causador da doença conhecida como Mal do Panamá, considerada a praga mais destrutiva para as bananeiras.

A doença não tem cura, tratamento ou variedades comerciais resistentes ao FOC R4T. A introdução do fungo no Brasil poderia causar epidemias, redução drástica na oferta de bananas, aumento dos preços e impactos socioeconômicos severos.

“A fiscalização é fundamental para proteger a sociedade e a agricultura. Os fiscais atuaram com eficiência e atenção para impedir a entrada do FOC R4T e de agrotóxicos proibidos no país, em conformidade com o Plano de Prevenção e Vigilância da Zona de Proteção”, afirmou o presidente da Aderr.

Com a ação, os fiscais impediram a entrada de produtos de alto risco, protegendo trabalhadores rurais que teriam contato direto com os agrotóxicos e contribuindo para a preservação da agricultura e do comércio local.

