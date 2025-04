Professores estaduais poderão participar de chamada pública

Professores temporários, efetivos e do Magistério Indígena da rede pública estadual agora podem participar da Chamada Pública Ciência na Escola, iniciativa promovida pela Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima).

A ampliação do público-alvo marca uma das principais mudanças do edital, reafirmando o compromisso do Governo de Roraima com a diversidade e a inclusão nas escolas dos 15 municípios do Estado.

O programa tem como objetivo fortalecer o protagonismo estudantil e incentivar a cultura científica dentro das salas de aula. A ação é realizada em parceria com o Sebrae-RR (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Seed (Secretaria de Estado da Educação e Desporto).

Com investimento total de R$ 2.160.000, a chamada pública vai contemplar até 160 projetos. Os recursos são oriundos da Faperr (R$ 880.000) e do Sebrae/RR (R$ 1.280.000). Cada projeto selecionado contará com:

· uma bolsa para o professor coordenador (R$ 400 mensais);

· até duas bolsas para estudantes pesquisadores (R$ 350 mensais cada);

· auxílio financeiro de R$ 2.000 para compra de materiais e insumos.

Os projetos devem estar alinhados ao programa Pró-Educação, voltado ao fortalecimento da pesquisa e inovação na educação básica e profissional de Roraima.

A chamada convida professores a submeterem projetos nas áreas de iniciação científica, tecnologia, inovação e empreendedorismo. As propostas devem ser direcionadas a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 2ª série do Ensino Médio — outra ampliação em relação ao edital anterior, que contemplava apenas estudantes do 8º e 9º anos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de maio, exclusivamente pela plataforma SIGFAPERR, com envio dos documentos em formato PDF. Na primeira etapa, é necessário anexar:

· Projeto de ICTI&E;

· Planos de Trabalho apenas dos estudantes bolsistas;

· Formulário de Autorização para Menores de Idade, se aplicável.

As assinaturas podem ser manuais ou digitais, desde que devidamente escaneadas.

Vale destacar que o Plano de Trabalho deve ser elaborado exclusivamente pelos estudantes bolsistas, que também precisam ter carga horária mínima de 16 horas semanais nas escolas ou colégios públicos.

Mais do que conceder bolsas, a chamada pública Ciência na Escola busca formar uma geração de jovens mais críticos, criativos e preparados para os desafios acadêmicos e do mercado de trabalho. Com foco em inovação e empreendedorismo desde a base escolar, Roraima investe na educação como motor de transformação social e desenvolvimento sustentável.

Para mais informações e acesso ao edital completo, acesse o site da Faperr.

O post Professores estaduais poderão participar de chamada pública apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.