SONORA – Santa Catarina participa de simulado sobre a Poliomielite em Brasília

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), participou de um workshop em formato de simulado de resposta à detecção de poliovírus e ocorrência de surto de poliomielite, reunindo representantes de diversas unidades federadas. A iniciativa, que ocorreu no início do mês em Brasília, teve como foco a avaliação e o aprimoramento da prontidão das equipes técnicas frente a um cenário hipotético de reintrodução do poliovírus no país.

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda, caracterizada por um quadro de paralisia flácida, de início súbito, que ocorre em cerca de 1% das infecções causadas pelo poliovírus.

O intuito dessas capacitações, segundo a Gerente de Doenças Infecciosas Agudas e Imunização da Dive, Arieli Schiessl Fialho, é manter o território livre do poliovírus:

