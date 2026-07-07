Sorocaba adere ao programa “Município Mais Seguro” em seminário do MJSP – Agência de Notícias

Fotos: Sesu

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), aderiu, na sexta-feira (27), ao programa “Município Mais Seguro”, durante seminário promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no Salão Vermelho do Paço Municipal, em Campinas (SP).

O evento reuniu cerca de 120 participantes, entre prefeitos, secretários de segurança, comandantes de guardas e gestores de 12 municípios paulistas. Representando Sorocaba estiveram o secretário de Segurança Urbana, João Alberto de Corrêa Maia, e o comandante-geral da Guarda Civil Municipal (GCM), Davi Dutra.

Durante a cerimônia, outros municípios, como Americana, Araçatuba, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Limeira, Paulínia, Piracicaba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, também aderiram ao programa, ampliando a participação das Guardas Municipais nas políticas nacionais de segurança pública.

O programa prevê investimento superior a R$ 170 milhões, por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), voltado à capacitação profissional, modernização de equipamentos e valorização dos agentes da GCM. Nesta etapa inicial, foram aplicados R$ 6,3 milhões.

Durante o seminário, foram apresentados projetos estruturantes importantes para os municípios, como o Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força, que estabelece procedimentos operacionais e amplia a segurança jurídica dos profissionais; o Projeto Escuta SUSP, que oferece suporte especializado remoto aos agentes de segurança pública; e o Projeto Nacional de Polícia Comunitária, que fortalece a atuação preventiva e a proximidade com a população.

Além disso, houve a entrega de 1.444 kits de armas de incapacitação neuromuscular e 3.046 espargidores, reforçando o compromisso com o uso de tecnologias de menor potencial ofensivo e a atuação mais segura das forças municipais.

Com a adesão ao programa, Sorocaba foi contemplada com 150 kits de proteção e equipamentos não letais, além de 355 espargidores (spray de pimenta), fortalecendo a estrutura da Guarda Civil Municipal e contribuindo para um policiamento mais técnico, moderno e eficiente.

Segundo o coordenador-geral do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) Marcio Mattos, a iniciativa representa um avanço significativo na integração entre União e municípios, destacando que o momento é histórico para o fortalecimento do papel das cidades dentro do Sistema Único de Segurança Pública.

A participação de Sorocaba no seminário reafirma o compromisso da Administração Municipal com o investimento contínuo em segurança pública, capacitação dos agentes e adoção de políticas modernas voltadas à proteção da população.