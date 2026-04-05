Edilson Damião assume o Governo de Roraima e reforça compromisso com a gestão

O vice-governador Edilson Damião assumiu oficialmente o Governo de Roraima nesta sexta-feira, 27, após a renúncia de Antonio Denarium, durante sessão extraordinária na ALE-RR (Assembleia Legislativa de Roraima). Em seguida, foi realizado um ato simbólico de transmissão da faixa governamental no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos.

No primeiro discurso como governador, Damião destacou o compromisso com a continuidade das políticas públicas e o fortalecimento das ações já desenvolvidas no Estado.

“Assumo essa missão com muita responsabilidade, humildade e gratidão. Minha trajetória é marcada pelo trabalho e pelas oportunidades que tive ao longo da vida. Sou filho de pedreiro e de dona de casa, formado em escola pública, e sei o quanto é importante garantir oportunidades para todos”, afirmou.

O novo governador ressaltou, ainda, que pretende dar sequência ao trabalho iniciado na gestão anterior.

“Foram anos de aprendizado ao lado do ex-governador Antonio Denarium, acompanhando de perto cada desafio e conquista. Esse legado não será interrompido, mas fortalecido. Vamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito e avançar ainda mais”, destacou.

Damião também reforçou o compromisso com uma gestão pública eficiente e voltada à população.

“Assumo o compromisso de trabalhar todos os dias, com dedicação, zelo pelo dinheiro público e respeito à população. Vamos governar para todos, sem distinção, buscando sempre melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, disse.

Ao agradecer pela confiança, destacou a importância da parceria institucional.

“Junto com a Assembleia Legislativa, deputados federais e toda a bancada, vamos dar continuidade ao trabalho realizado. A nossa missão é tornar Roraima ainda melhor”, completou.

Despedida

Em seu discurso de despedida, o ex-governador Antonio Denarium fez um balanço da gestão e destacou os avanços alcançados ao longo dos últimos anos.

“Hoje encerro este ciclo com gratidão a Deus e a todos que caminharam conosco. Foram anos de muito trabalho, dedicação e compromisso com o povo de Roraima. Assumimos um Estado em dificuldades e conseguimos transformá-lo, com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e resultados concretos para a população”, afirmou.

Denarium ressaltou que deixa o Estado estruturado e preparado para seguir avançando.

“Entrego o governo com as contas em dia, salários pagos e um Estado mais estruturado, pronto para continuar avançando. Tenho plena confiança de que o governador Edilson Damião dará continuidade a esse trabalho”, destacou.

O ex-governador também agradeceu o apoio institucional ao longo da gestão.

“Agradeço aos servidores, parlamentares, prefeitos, vereadores e a todos que contribuíram para essa transformação. Esse resultado é fruto de um esforço coletivo”, disse.

Por fim, desejou sucesso ao sucessor. “Desejo a ele êxito nessa nova missão. Continuaremos trabalhando pelo nosso Estado, porque o nosso objetivo sempre foi e continuará sendo construir um Roraima melhor para todos”, concluiu.

Trajetória

De origem humilde, Edilson Damião é filho de pedreiro e de dona de casa. Estudou em escola pública e formou-se em Engenharia pela UFRR (Universidade Federal de Roraima).

Na vida pública, atuou como secretário municipal de Obras em Boa Vista e no Ministério dos Transportes, em Brasília (DF). Em 2018, assumiu a Secretaria de Infraestrutura do Estado. No segundo mandato de Antonio Denarium, foi eleito vice-governador e, agora, assume a chefia do Executivo estadual.

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