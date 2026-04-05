Antonio Denarium encerra ciclo com balanço de gestão e transmite cargo de governador a Edilson Damião

O governador Antonio Denarium assinou, nesta sexta-feira, 27, o termo de renúncia ao cargo durante Sessão Solene realizada na Assembleia Legislativa Estadual. Com o ato, ele transmitiu o Executivo estadual para o agora recém-empossado governador Edilson Damião, conforme prevê a Constituição Estadual.

A cerimônia ocorreu com o plenário lotado e reuniu a população, autoridades dos três Poderes constituídos, representantes das forças de segurança, servidores públicos e familiares.

O ato marca o encerramento de um ciclo de mais de sete anos de gestão de Denarium à frente do Governo de Roraima.

Em discurso de despedida, o ex-governador destacou os avanços alcançados ao longo da gestão e ressaltou que o cargo público deve estar sempre a serviço da população.

“Governar é compreender que o cargo não pertence ao governante, pertence à nossa gente. Renuncio com a consciência tranquila de quem trabalhou e entregou resultados, deixando um Estado mais estruturado, organizado e preparado para o futuro”, afirmou.

Denarium também enfatizou conquistas como o equilíbrio fiscal, o fortalecimento da economia, investimentos em infraestrutura, avanços na saúde, educação e segurança pública, além do crescimento da carteira previdenciária do Instituto de Previdência de Roraima, que ultrapassa R$ 8 bilhões.

Edilson Damião assume com compromisso de continuidade

Ao assumir o Governo, Edilson Damião destacou que dará continuidade às políticas públicas implementadas, com foco no fortalecimento das ações e no avanço do Estado.

“O legado deixado pelo governador Antonio Denarium não será interrompido, mas fortalecido. A nossa missão é trabalhar pelo bem-estar da população e garantir que Roraima continue avançando”, afirmou.

Em discurso emocionado, o novo governador ressaltou sua trajetória pessoal e reforçou o compromisso com uma gestão baseada na responsabilidade, diálogo e união entre os poderes.

“Não cheguei aqui sozinho. Sei do tamanho da responsabilidade e vou trabalhar com sabedoria, equilíbrio e compromisso com o bem coletivo. Este é o momento de unir esforços e construir um futuro ainda melhor para Roraima”, destacou.

Assembleia destaca continuidade institucional

O presidente da ALE-RR, deputado Soldado Sampaio, ressaltou a importância da harmonia entre os poderes e afirmou que a mudança de gestão representa continuidade administrativa.

“Desejo sucesso ao novo governador. Agradeço ao Denarium pela parceria construída até aqui. A troca de comando não representa ruptura, mas continuidade do trabalho. O Estado não pode parar. Seguiremos atuando com responsabilidade e em parceria, sempre em benefício da população”, declarou.

Link de imagens da pauta: https://www.transfernow.net/dl/20260328g73speJp

O post Antonio Denarium encerra ciclo com balanço de gestão e transmite cargo de governador a Edilson Damião apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.