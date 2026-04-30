Polícia Civil inicia programação de 22 anos com entrega de equipamentos em Alto Alegre

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) deu início nesta quarta-feira, 29, à programação especial pelos 22 anos de institucionalização da instituição com a primeira visita oficial às unidades do interior do Estado. O pontapé inicial ocorreu no município de Alto Alegre, onde o delegado-geral, Luciano Silvestre, liderou uma comitiva para fortalecer a estrutura da delegacia local por meio da entrega de novos equipamentos e materiais institucionais.

Durante a ação, foram entregues computadores, materiais de perícia, como envelopes para apreensões, bandeiras institucionais, aparelhos telefônicos e eletrodomésticos, reforçando as condições de trabalho dos servidores e ampliando a capacidade operacional da unidade.

A comitiva foi acompanhada pelo diretor do DPJI (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), delegado Márcio Amorim, e pelo diretor do DA (Departamento Administrativo), Wesley Costa de Oliveira. A equipe foi recepcionada pelo delegado titular de Alto Alegre, Vinícius Quadros.

A ação em Alto Alegre, segundo o delegado-geral, marca o início de uma série de visitas que serão realizadas pela Delegacia-Geral aos municípios do interior. “Essas ações demonstram o compromisso da Polícia Civil de Roraima com a modernização das unidades, a valorização dos servidores e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população roraimense” disse Luciano Silvestre.

Luciano Silvestre também ressaltou o trabalho desenvolvido pelo delegado Vinícius Quadros, especialmente na implantação da Sala Lilás na unidade.

“Gostaria de destacar a proatividade do delegado Vinícius Quadros, que, em parceria com o Poder Judiciário e o Ministério Público, conseguiu implantar a Sala Lilás, um espaço essencial para oferecer atendimento humanizado a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e sexual”, afirmou.

O delegado Vinícius Quadros enfatizou que os novos equipamentos representam um marco importante para a evolução da unidade policial. “Quando ouvimos relatos de colegas mais antigos sobre as dificuldades enfrentadas no passado, percebemos o quanto avançamos. Hoje vivemos um momento de valorização, com melhores estruturas, equipamentos modernos e atenção da gestão ao servidor”, ressaltou.

Ele também destacou a importância da continuidade de projetos estruturantes, como a Sala Lilás. “Esse projeto foi iniciado anteriormente, na gestão do delegado Wesley Oliveira e conseguimos dar continuidade com apoio institucional, além de parcerias fundamentais com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Agora temos uma estrutura especializada que fortalece ainda mais o atendimento às vítimas”, completou.

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