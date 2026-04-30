Confira a agenda de atendimentos da Van do Emprego e Qualificação na Semana do Trabalhador – Agência de Notícias

Unidade móvel da Prefeitura de Sorocaba, a Van do Emprego e Qualificação estará em oito pontos da cidade entre segunda-feira e sábado (de 4 a 9 de maio) – a Semana do Trabalhador. Vinculada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), a Van do Emprego e da Qualificação Profissional recebe o morador em busca de uma vaga no mercado de trabalho da mesma forma que ele é atendido na Casa do Trabalhador (antigo PAT), no Centro, ou em uma das Casas do Cidadão, ampliando, ainda mais, o acesso do sorocabano às oportunidades de emprego.

Na segunda-feira (4), das 8h às 11h, a Van do Emprego e Qualificação estará disponível no Terminal São Paulo, no acesso pela Rua Leopoldo Machado, 259, Centro; e, das 13h às 16h, no Terminal Santo Antônio, na entrada pela Avenida Afonso Vergueiro, 733, Centro.

Na terça-feira (5), das 8h às 11h, a unidade itinerante da Casa do Trabalhador estará no SOS Centro POP, localizado na Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica II; e das 14h às 16h, na Escola Municipal Prof.ª Genny Kalil Milego, na Rua Vanderlei Felício, 215, bairro Herbert de Souza.

Já na quarta-feira (6), a Van do Emprego e Qualificação atenderá, das 9h às 16h, durante a Quarta com o Prefeito, ao lado do Teatro Municipal Teotônio Vilela, localizado na Avenida Eng.º Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, Alto da Boa Vista (no jardim do Paço Municipal).

Na quinta-feira (7), os serviços serão levados à Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Na sexta-feira (8), o veículo estará das 9h às 11h na UBS Sorocaba 1, na Avenida Américo Figueiredo, 3.171, bairro Júlio de Mesquita Filho; e das 14h às 16h, na Secretaria da Mulher, localizada à Avenida Rudolf Dafferner, 65, Alto da Boa Vista.

No sábado (9), a Van do Emprego retornará à Praça Coronel Fernando Prestes, das 9h às 15h, para o encerramento da Semana do Trabalhador.

A Casa do Trabalhador também realiza atendimentos sem necessidade de agendamento prévio em sua unidade fixa, situada na Rua Coronel Cavalheiros, 353, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão. Os interessados devem levar carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, poderão consultar vagas de emprego e enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população na Casa do Trabalhador. Mais informações pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.