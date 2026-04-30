Caer amplia rede de água e beneficia mais de 100 famílias do bairro Monte Sinai

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) concluiu nesta quinta-feira, 30, a implantação da rede de distribuição de água no bairro Monte Sinai, no município de Mucajaí. Foram implantados cerca de 3 mil metros de rede de água potável e realizadas 102 ligações domiciliares, beneficiando diretamente mais de 400 pessoas. Todas as ligações estão sendo executadas gratuitamente, garantindo o acesso à água potável sem custos para os moradores.

O presidente da Caer, James Serrador, destacou a importância da ação. “Estamos concluindo essa obra no Monte Sinai, uma reivindicação antiga. São 3 mil metros de rede e 102 ligações gratuitas, assegurando água com mais qualidade e pressão para as famílias”, afirmou.

Com a nova rede, a expectativa é de fornecimento mais regular e com maior pressão, solucionando problemas antigos enfrentados pelos moradores.

Destaque Nacional

A busca por melhorias estruturais, modernização dos sistemas e ampliação da rede de abastecimento é uma preocupação constante do Governo de Roraima. A prova disso é que Boa Vista está entre as capitais brasileiras com melhor desempenho em saneamento básico, especialmente na coleta e no tratamento de esgoto. O dado consta no Ranking do Saneamento 2026, divulgado pelo Instituto Trata Brasil no mês de março.

A capital ocupa a 41ª posição entre os 100 municípios mais populosos do país, avançando seis colocações em relação ao levantamento anterior. Além disso, integra o grupo de cidades que tratam mais de 100% do esgoto coletado, alcançando índice de 107,90%, o que garante nota máxima no ranking. Entre as capitais, Boa Vista aparece entre as que apresentam melhor desempenho na coleta e tratamento de esgoto, ao lado de grandes centros como São Paulo, Curitiba, Goiânia e Brasília.

Boa Vista possui cobertura de 96,97% no abastecimento de água, acima da média nacional, e mantém indicadores positivos no tratamento de esgoto. Apesar dos avanços, o ranking aponta como desafio o índice de perdas na distribuição de água, estimado em 57,75%. Para reduzir esse percentual, a Caer tem investido na instalação de hidrômetros, fiscalização e modernização da rede.

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