IMA divulga relatório mensal de balneabilidade referente ao mês de abril de 2026

Foto: Roberto Zacarias/Secom/GOVSC

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade referente ao mês de abril de 2026. De acordo com as amostras coletadas nos 260 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 202 estão próprios para banho, o que representa 77,69%. Em Florianópolis, dos 88 pontos analisados, 67 estão adequados para banho, o que equivale a 76,14%.

As informações e considerações técnicas do relatório podem ser conferidas na íntegra aqui: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/relatorio/downloadPDF/2026-04-30

No site, as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Legislação

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade é regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000, que estabelece critérios para a classificação das praias como próprias ou impróprias para banho, baseado na concentração da bactéria Escherichia coli.

A água é considerada:

Própria: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros. Imprópria: quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior que 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Cronograma

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio de coletas garantindo transparência e publicidade ao processo. Assim, qualquer cidadão pode acompanhar quando será realizada a coleta em cada ponto, além das datas previstas para a emissão e divulgação dos relatórios.

Divulgação

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ e no Aplicativo CBMSC Cidadão.

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar na bandeirinha do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade do ponto e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar localização, datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e o histórico dos resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza semanalmente o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses e, às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Quando a sexta-feira coincide com feriado ou ponto facultativo, a publicação é antecipada. Já entre abril e setembro, tanto a pesquisa quanto a divulgação passam a ser mensais.