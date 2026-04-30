NOTÍCIAS

IMA divulga relatório mensal de balneabilidade referente ao mês de abril de 2026

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em IMA divulga relatório mensal de balneabilidade referente ao mês de abril de 2026

Foto: Roberto Zacarias/Secom/GOVSC

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade referente ao mês de abril de 2026. De acordo com as amostras coletadas nos 260 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 202 estão próprios para banho, o que representa 77,69%. Em Florianópolis, dos 88 pontos analisados, 67 estão adequados para banho, o que equivale a 76,14%.

As informações e considerações técnicas do relatório podem ser conferidas na íntegra aqui: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/relatorio/downloadPDF/2026-04-30

No site, as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Legislação

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade é regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000, que estabelece critérios para a classificação das praias como próprias ou impróprias para banho, baseado na concentração da bactéria Escherichia coli.

A água é considerada:

  • Própria: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.
  • Imprópria: quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior que 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Cronograma

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio de coletas garantindo transparência e publicidade ao processo. Assim, qualquer cidadão pode acompanhar quando será realizada a coleta em cada ponto, além das datas previstas para a emissão e divulgação dos relatórios.

Divulgação

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ e no Aplicativo CBMSC Cidadão.

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar na bandeirinha do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade do ponto e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar localização, datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e o histórico dos resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza semanalmente o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses e, às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Quando a sexta-feira coincide com feriado ou ponto facultativo, a publicação é antecipada. Já entre abril e setembro, tanto a pesquisa quanto a divulgação passam a ser mensais.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | IEF divulga quinto edital de notificação de análises do Cadastro Ambiental Rural

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) divulgou o quinto edital de notificação de análises do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no estado e de convocação para que os proprietários façam a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), o primeiro de 2024. Esta edição contém a análise de 2.502 cadastros, analisados entre os dias 1 e 31/12/2023. […]
NOTÍCIAS

Amplifica desta quarta trata sobre aprendizagem e inteligência artificial – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Amplifica desta quarta-feira, 22 de abril, tem como título “Além do Prompt: Como a Inteligência Artificial está definindo o aprender a aprender”.  A palestra será ministrada por Damione Damito, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Acompanhe pelo canal do IFSP no YouTube, a partir das 15h. Confira o cronograma do mês de abril      Sobre o Amplifica […]
NOTÍCIAS

Congresso Técnico apresenta regras da Taça Baltazar Fernandes 2025 – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

  A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), realizou, na noite de quinta-feira (3), o Congresso Técnico da Taça Baltazar Fernandes 2025, no Salão de Vidro do Paço Municipal. Na ocasião, a Sequav apresentou aos representantes dos clubes inscritos todas as regras da competição municipal. A Taça […]