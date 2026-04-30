Roraima intensifica combate à Peste Suína Clássica com treinamento estratégico de veterinários

A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) iniciou, nesta terça-feira, 28, o treinamento teórico voltado ao inquérito soroepidemiológico da PSC (Peste Suína Clássica). A capacitação reúne 20 médicos veterinários das Unidades de Defesa Agropecuária e integra as ações do Plano Estratégico nacional coordenado pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

A programação segue nesta quarta-feira, 29, com atividades práticas no Parque de Exposição Dandãezinho, onde os profissionais irão aplicar, em campo, os conhecimentos adquiridos. A ação é uma promoção do Programa de Suínos da Aderr.

Segundo o diretor de Defesa Animal da agência, Diego Costa, o treinamento contempla todas as etapas do processo investigativo. Entre elas estão a contenção dos animais, coleta de sangue, procedimentos de necropsia, além do envio das amostras para análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Belém (PA).

“Esse curso é de extrema importância, tanto para agência quanto aos produtores, tendo em vista que o objetivo principal é preparar nosso corpo técnico para a realização da sorologia contra a Peste Suína Clássica em todo o Estado”, informou.

O inquérito soroepidemiológico é considerado um passo essencial para que o Estado alcance o reconhecimento internacional como zona livre da doença. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Sanidade Suídea, que tem como objetivo monitorar a circulação do vírus e garantir a manutenção do status sanitário, especialmente em regiões classificadas como zona não livre, também chamada de zona amarela.

Segundo o presidente da Aderr, Marcelo Parisi, o estudo busca preencher lacunas de informação e fortalecer as ações de vigilância. “Estamos aprimorando a compreensão do sistema produtivo de suínos e da situação epidemiológica da PSC em Roraima, seguindo as diretrizes nacionais”, afirmou.

Parisi também destacou a meta do Estado para os próximos anos. “Em 2027, pretendemos pleitear o reconhecimento de zona livre de Peste Suína Clássica. Esse compromisso não é apenas local, mas nacional. Os dados coletados serão encaminhados ao Mapa e posteriormente à Organização Mundial de Saúde Animal, contribuindo para o fortalecimento da defesa sanitária brasileira”, ressaltou.

O treinamento está sendo conduzido por médicos veterinários e auditores fiscais federais agropecuários do Mapa, que abordam desde os aspectos clínicos da doença até os protocolos técnicos do inquérito. Atualmente, o Brasil está dividido em blocos sanitários. Roraima integra o Bloco 02 do Plano Estratégico Brasil Livre de PSC, pertencente à zona não livre da doença, juntamente com os estados do Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão.

Sobre a Doença

A Peste Suína Clássica não é transmitida aos seres humanos, mas representa uma ameaça significativa para a suinocultura, causando impactos econômicos relevantes ao setor.

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