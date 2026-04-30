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VI Seminário Mundo do Trabalho debate impacto da formação na trajetória de egressos do IFSP – IFSP

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Evento será realizado nos dias 20 e 21 de maio, no Sest Senat, em São Vicente, com programação voltada à inserção profissional e acompanhamento de ex-alunos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realiza, nos dias 20 e 21 de maio, o VI Seminário Mundo do Trabalho, com o tema “Trajetórias e Desafios: O Impacto da Formação na Vida do Egresso no Mundo do Trabalho”. O evento acontecerá no Auditório Principal do Sest Senat, em São Vicente/SP, e é aberto à comunidade.

A iniciativa tem como objetivo promover reflexões sobre a relação entre formação acadêmica e inserção no mercado de trabalho, além de discutir estratégias institucionais de acompanhamento de egressos nos Institutos Federais.

A programação tem início na quarta-feira (20), às 14h, com credenciamento. Na sequência, ocorre a palestra sobre o mundo do trabalho, abordando temas como valorização da mão de obra, geração de renda, redução das desigualdades e adaptação às novas tecnologias. O dia também contará com apresentação cultural do Projeto Guri de São Vicente, mesa de abertura e o depoimento de um egresso, que compartilhará sua trajetória a partir da formação no IFSP.

Na quinta-feira (21), as atividades começam às 9h, com palestra sobre a importância das políticas institucionais de integração e avaliação de egressos. Em seguida, haverá mesa-redonda dedicada a estratégias de gestão e monitoramento em redes multicampi. No período da tarde, a programação inclui a apresentação do Projeto Piloto Federal de acompanhamento de egressos, com destaque para indicadores, impactos e desafios da gestão unificada, além de relatos de experiências no IFSP.

As inscrições estão disponíveis por meio do link: https://suap.ifsp.edu.br/eventos/inscricao_publica/17036

O seminário é promovido pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura e busca fortalecer o diálogo entre formação, trajetória profissional e políticas institucionais voltadas aos estudantes e egressos.

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