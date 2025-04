Corinthians x Fluminense ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Por MRNews



A partida entre Corinthians x Fluminense é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (16) às 19h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Timão como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Por jornalolince.com.br

.

Corinthians x Fluminense: onde assistir ao duelo pela 4ª rodada do Brasileirão, horário e escalações

Bruno Henrique é Indiciado por Suposta Manipulação de Cartão; Flamengo se Pronuncia

PALPITES E MELHORES ODDS Botafogo x São Paulo

Nesta quarta-feira (16), Corinthians e Fluminense entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto marcado para às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida promete agitar os torcedores e pode influenciar diretamente as posições das equipes na tabela da competição.

Onde assistir Corinthians x Fluminense

O torcedor poderá acompanhar o jogo ao vivo pela Record, na TV aberta, e pelo Premiere, serviço de streaming por assinatura. Ambas as opções garantirão a cobertura completa da partida.

Momento das equipes

Santos x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Vitória x Fortaleza ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

O Fluminense chega com moral para o confronto. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor carioca conquistou duas vitórias consecutivas no campeonato — contra RB Bragantino e Santos — e soma 6 pontos, ocupando a 5ª colocação. A equipe carioca, no entanto, terá um importante desfalque: o zagueiro Thiago Silva, que se recupera de lesão na coxa direita.

Já o Corinthians, comandado por Ramón Díaz, vem de derrota para o Palmeiras por 2 a 0 e busca reabilitação diante de sua torcida. O Timão enfrenta dificuldades com desfalques importantes como Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Igor Coronado e Rodrigo Garro. Com apenas 3 pontos, o clube paulista ocupa o 9º lugar na tabela e precisa da vitória para não se distanciar do G6.

Prováveis escalações

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gustavo Henrique), Félix Torres e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Carrillo; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Arias, Canobbio e Cano.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Marcos Aurélio Fazekas Ferreira (MG)

O confronto entre Corinthians e Fluminense é uma das atrações da rodada e deve reunir grande audiência. A promessa é de um duelo equilibrado entre um Timão pressionado e um Tricolor empolgado.

Tags: Corinthians x Fluminense, onde assistir Corinthians, Brasileirão 2025, Corinthians hoje, Fluminense hoje, escalações Corinthians x Fluminense, Campeonato Brasileiro, futebol ao vivo.

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

TAGS

Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras . Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Botafogo e RB Bragantino, Santos

Mirassol