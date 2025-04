PIT faz parceria para qualificação de mão de obra do Turismo

Posted on

Com possibilidade de chuvas abaixo da média histórica em Mato Grosso do Sul, o período entre setembro e novembro deste ano deve registrar tempo seco na maior parte dos municípios monitorados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), assim como ocorrido nos primeiros 15 dias de agosto. Segundo o balanço das chuvas […]