Diretor do PNI participa de ação em asilo e reforça início da vacinação contra influenza em MS

Com diretor do PNI, SES abre Dia D contra Influenza com vacinação em asilo neste sábado

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), inicia neste sábado (28) a campanha de vacinação contra a influenza em todos os municípios, com mobilização até o dia 30 de maio.

A vacinação é destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades e outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Para o início da estratégia, o Estado deve receber cerca de 80 mil doses, o equivalente a 6,5% da população-alvo estimada em 1,1 milhão de pessoas.

Em Campo Grande, uma das ações do Dia “D” será voltada a idosos institucionalizados, com vacinação no Asilo São João Bosco, no bairro Tiradentes, e participação do diretor do PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde, Éder Gatti.

O diretor reforçou a importância da mobilização já neste início de campanha. “Agora é o momento de vacinar. O sábado é uma oportunidade para que todos os públicos prioritários procurem os pontos de vacinação e garantam sua proteção”, afirmou.

A estratégia busca ampliar a cobertura vacinal já nas primeiras semanas da campanha, priorizando os grupos mais vulneráveis antes do período de maior circulação do vírus.

Mobilização nacional e proteção à população

De acordo com o diretor do PNI, a campanha começa de forma simultânea em grande parte do país e representa um momento essencial para a prevenção.

“A partir do dia 28 de março, vamos promover o início da campanha de vacinação contra a gripe, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É fundamental que as pessoas dos grupos prioritários procurem os postos de saúde para manter a vacinação em dia”, destacou.

Ele reforça que a imunização é segura e essencial para evitar casos graves.

“A vacina é segura, eficaz e já utilizada há muitos anos no SUS (Sistema Único de Saúde). A gripe é uma doença que pode evoluir para quadros graves e até levar ao óbito. Por isso, crianças pequenas, idosos, gestantes e demais públicos prioritários precisam se proteger”, afirmou.

Estado como referência nacional

Durante a agenda em Mato Grosso do Sul, Éder Gatti também destacou o avanço da vacinação no Estado e o trabalho integrado entre as instituições.

“O Brasil vive um momento de recuperação da vacinação, especialmente entre as crianças, e Mato Grosso do Sul é um exemplo para o país. O Estado tem apresentado melhora significativa nos indicadores e demonstra como a parceria entre Ministério da Saúde, Governo do Estado e municípios faz a diferença”, ressaltou.

Ele também chamou atenção para o cenário regional e a importância da vigilância ativa.

“Mesmo com casos de sarampo em países vizinhos, como Paraguai e Bolívia, Mato Grosso do Sul fez um esforço importante para proteger a população, ampliando a vacinação e evitando a entrada da doença até o momento. Essa é uma conquista que precisa ser mantida”, completou.











Organização e alcance da campanha

A coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, enfatiza que o planejamento antecipado permite iniciar a campanha de forma estruturada em todos os municípios.

“Nosso objetivo é garantir acesso desde o início da campanha, com as equipes preparadas e estratégias definidas junto aos municípios. A adesão da população neste primeiro momento é fundamental para reduzir complicações, internações e óbitos”, explicou.

Estratégias complementares no Estado

Como reforço, a SES também utilizará estratégias extramuros, com apoio dos Vacimóveis e ações específicas em diferentes regiões do Estado, ampliando o acesso da população à vacinação ao longo da campanha.

André Lima, Comunicação SES

Fotos: André Lima e Arquivo SES