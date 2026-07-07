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Milena se dá mal após atitude grave no BBB26 e deixa confessionário abalada

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Por MRNews

Milena se dá mal após atitude grave no BBB26 e deixa confessionário abalada

A madrugada no Big Brother Brasil 26 foi marcada por uma situação tensa e preocupante envolvendo a participante Milena. O episódio, que começou como uma simples discussão na xepa, acabou ganhando proporções sérias após uma atitude que colocou em risco a saúde dos confinados.

Confusão na xepa dá início ao problema

Tudo começou quando Jordana decidiu, de forma proposital, consumir o frango e o suco de limão que Milena havia separado para Ana Paula, que cumpre o castigo do Monstro. Ao perceber que os alimentos haviam desaparecido, o clima pesou rapidamente dentro da casa.

Milena não escondeu sua irritação e levantou suspeitas de que outros participantes estariam agindo em grupo para prejudicá-la no jogo. A situação gerou um ambiente de desconfiança e aumentou ainda mais a tensão entre os brothers.

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A atitude que chocou a casa

Determinada a se vingar, Milena resolveu preparar uma espécie de “armadilha”. A sister fez um “suco falso”, misturando ingredientes completamente inadequados para consumo, como sal, caldo de frango e até restos de alimentos retirados do lixo.

A intenção era descobrir quem pegaria a bebida, mas a atitude acabou ultrapassando os limites do jogo. O risco à saúde dos participantes chamou a atenção da produção, que precisou agir rapidamente.

Produção intervém e convoca Milena

Antes mesmo que outro participante consumisse a bebida, Milena chegou a provar uma pequena quantidade da mistura. Pouco depois, foi imediatamente chamada ao confessionário.

Lá, recebeu uma advertência direta da produção do programa. A gravidade da situação fez com que a sister fosse alertada sobre os riscos de sua atitude, tanto para ela quanto para os demais confinados.

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Retorno abalado e clima de preocupação

Após deixar o confessionário, Milena voltou visivelmente abalada. Chorando, ela descartou a bebida e demonstrou medo pelas possíveis consequências do que havia ingerido.

Em conversa com Ana Paula no gramado, a participante desabafou e revelou preocupação com sua saúde, além de arrependimento pela decisão tomada no calor do momento.

Repercussão dentro e fora da casa

O episódio rapidamente repercutiu entre os participantes e também nas redes sociais. Muitos fãs do programa criticaram a atitude de Milena, destacando que o jogo não pode ultrapassar limites que coloquem em risco a integridade física dos colegas.

Dentro da casa, o clima ficou ainda mais pesado, com aumento da desconfiança e possíveis impactos no andamento do jogo nas próximas formações de paredão.

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Clima tenso no BBB 26: atitude de Milena gera alerta e termina em advertência da produção

A madrugada deste sábado no Big Brother Brasil 26 foi marcada por mais uma polêmica que deixou os participantes em estado de alerta. Um desentendimento na Xepa acabou tomando proporções inesperadas e terminou com intervenção direta da produção.

No centro de toda a confusão estava Milena, que acabou protagonizando um dos momentos mais delicados da edição até agora.

Tudo começou com um desentendimento na Xepa

A confusão teve início após Jordana consumir, de forma proposital, alimentos que haviam sido separados por Milena para Ana Paula Renault, que cumpre o Castigo do Monstro.

Ao perceber que os recipientes estavam vazios, Milena não escondeu a irritação. Revoltada, ela passou a questionar o que havia acontecido e levantou suspeitas de que outros participantes estariam agindo em conjunto para prejudicá-la dentro do jogo.

O clima, que já era tenso, rapidamente saiu do controle.

“Plano de vingança” causa preocupação

Inconformada com a situação, Milena decidiu reagir — e foi justamente essa atitude que gerou maior preocupação dentro da casa.

Como forma de tentar descobrir o responsável, ela resolveu preparar um suposto “suco falso” e deixá-lo na geladeira como uma espécie de armadilha. No entanto, a mistura chamou atenção pelo risco envolvido.

Entre os ingredientes utilizados estavam sal, caldo de frango descongelado e até restos de alimentos retirados do lixo, incluindo resíduos de ovo já descartados.

A atitude acendeu um alerta imediato.

Afinal, qualquer participante poderia ingerir a mistura sem saber do que se tratava, o que levantou questionamentos sobre segurança alimentar dentro da casa.

Produção age rápido e convoca Milena

Antes que a situação se agravasse, a produção do programa interveio. Milena foi chamada às pressas ao confessionário, onde recebeu uma advertência formal.

A decisão veio após a própria participante provar uma pequena quantidade da mistura, o que aumentou ainda mais a preocupação.

Ao retornar para a casa, Milena apareceu visivelmente abalada. Em lágrimas, ela descartou o líquido e demonstrou medo de ter ingerido algo contaminado.

Repercussão imediata entre os participantes

O episódio teve impacto direto no clima do jogo. Alguns brothers demonstraram preocupação com o ocorrido, enquanto outros criticaram a atitude, classificando como exagerada e perigosa.

Conversas paralelas se intensificaram, e o nome de Milena passou a ser ainda mais citado em estratégias e possíveis votos.

Situação pode influenciar o jogo

No Big Brother Brasil 26, atitudes como essa costumam ter consequências dentro e fora da casa. Além da advertência, a repercussão com o público pode pesar nas próximas votações.

O episódio reforça o nível de tensão da edição, onde conflitos simples podem rapidamente se transformar em grandes crises.

E desta vez, uma atitude impulsiva pode ter colocado Milena no centro de uma das maiores polêmicas do reality até agora.

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