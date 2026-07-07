Por MRNews
Milena se dá mal após atitude grave no BBB26 e deixa confessionário abalada
A madrugada no Big Brother Brasil 26 foi marcada por uma situação tensa e preocupante envolvendo a participante Milena. O episódio, que começou como uma simples discussão na xepa, acabou ganhando proporções sérias após uma atitude que colocou em risco a saúde dos confinados.
Confusão na xepa dá início ao problema
Tudo começou quando Jordana decidiu, de forma proposital, consumir o frango e o suco de limão que Milena havia separado para Ana Paula, que cumpre o castigo do Monstro. Ao perceber que os alimentos haviam desaparecido, o clima pesou rapidamente dentro da casa.
Milena não escondeu sua irritação e levantou suspeitas de que outros participantes estariam agindo em grupo para prejudicá-la no jogo. A situação gerou um ambiente de desconfiança e aumentou ainda mais a tensão entre os brothers.
Clima tenso no BBB 26; atitude de Milena gera alerta e termina em advertência da produção
Enquete Paredão formado no BBB 26 revela quem sai Alberto, Jordana ou Boneco
A atitude que chocou a casa
Determinada a se vingar, Milena resolveu preparar uma espécie de “armadilha”. A sister fez um “suco falso”, misturando ingredientes completamente inadequados para consumo, como sal, caldo de frango e até restos de alimentos retirados do lixo.
A intenção era descobrir quem pegaria a bebida, mas a atitude acabou ultrapassando os limites do jogo. O risco à saúde dos participantes chamou a atenção da produção, que precisou agir rapidamente.
Produção intervém e convoca Milena
Antes mesmo que outro participante consumisse a bebida, Milena chegou a provar uma pequena quantidade da mistura. Pouco depois, foi imediatamente chamada ao confessionário.
Lá, recebeu uma advertência direta da produção do programa. A gravidade da situação fez com que a sister fosse alertada sobre os riscos de sua atitude, tanto para ela quanto para os demais confinados.
Globo cede após pressão nos bastidores e aceita exigência para ter dois gigantes em nova novela
BBB 26, vitória do Anjo muda tudo e deixa Ana Paula à beira de um colapso
Retorno abalado e clima de preocupação
Após deixar o confessionário, Milena voltou visivelmente abalada. Chorando, ela descartou a bebida e demonstrou medo pelas possíveis consequências do que havia ingerido.
Em conversa com Ana Paula no gramado, a participante desabafou e revelou preocupação com sua saúde, além de arrependimento pela decisão tomada no calor do momento.
Repercussão dentro e fora da casa
O episódio rapidamente repercutiu entre os participantes e também nas redes sociais. Muitos fãs do programa criticaram a atitude de Milena, destacando que o jogo não pode ultrapassar limites que coloquem em risco a integridade física dos colegas.
Dentro da casa, o clima ficou ainda mais pesado, com aumento da desconfiança e possíveis impactos no andamento do jogo nas próximas formações de paredão.
Tags: BBB26, Big Brother Brasil, reality show, Milena BBB26, polêmica BBB26, xepa BBB, entretenimento
Clima tenso no BBB 26: atitude de Milena gera alerta e termina em advertência da produção
A madrugada deste sábado no Big Brother Brasil 26 foi marcada por mais uma polêmica que deixou os participantes em estado de alerta. Um desentendimento na Xepa acabou tomando proporções inesperadas e terminou com intervenção direta da produção.
No centro de toda a confusão estava Milena, que acabou protagonizando um dos momentos mais delicados da edição até agora.
Tudo começou com um desentendimento na Xepa
A confusão teve início após Jordana consumir, de forma proposital, alimentos que haviam sido separados por Milena para Ana Paula Renault, que cumpre o Castigo do Monstro.
Ao perceber que os recipientes estavam vazios, Milena não escondeu a irritação. Revoltada, ela passou a questionar o que havia acontecido e levantou suspeitas de que outros participantes estariam agindo em conjunto para prejudicá-la dentro do jogo.
O clima, que já era tenso, rapidamente saiu do controle.
“Plano de vingança” causa preocupação
Inconformada com a situação, Milena decidiu reagir — e foi justamente essa atitude que gerou maior preocupação dentro da casa.
Como forma de tentar descobrir o responsável, ela resolveu preparar um suposto “suco falso” e deixá-lo na geladeira como uma espécie de armadilha. No entanto, a mistura chamou atenção pelo risco envolvido.
Entre os ingredientes utilizados estavam sal, caldo de frango descongelado e até restos de alimentos retirados do lixo, incluindo resíduos de ovo já descartados.
A atitude acendeu um alerta imediato.
Afinal, qualquer participante poderia ingerir a mistura sem saber do que se tratava, o que levantou questionamentos sobre segurança alimentar dentro da casa.
Produção age rápido e convoca Milena
Antes que a situação se agravasse, a produção do programa interveio. Milena foi chamada às pressas ao confessionário, onde recebeu uma advertência formal.
A decisão veio após a própria participante provar uma pequena quantidade da mistura, o que aumentou ainda mais a preocupação.
Ao retornar para a casa, Milena apareceu visivelmente abalada. Em lágrimas, ela descartou o líquido e demonstrou medo de ter ingerido algo contaminado.
Repercussão imediata entre os participantes
O episódio teve impacto direto no clima do jogo. Alguns brothers demonstraram preocupação com o ocorrido, enquanto outros criticaram a atitude, classificando como exagerada e perigosa.
Conversas paralelas se intensificaram, e o nome de Milena passou a ser ainda mais citado em estratégias e possíveis votos.
Situação pode influenciar o jogo
No Big Brother Brasil 26, atitudes como essa costumam ter consequências dentro e fora da casa. Além da advertência, a repercussão com o público pode pesar nas próximas votações.
O episódio reforça o nível de tensão da edição, onde conflitos simples podem rapidamente se transformar em grandes crises.
E desta vez, uma atitude impulsiva pode ter colocado Milena no centro de uma das maiores polêmicas do reality até agora.