Prefeitura leva ação especial de limpeza ao Morro do Adeus, no Complexo do Alemão – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ação conjunta da Subprefeitura dos Grandes Complexos e Comlurb mobilizou 161 garis na região – Divulgação

A Prefeitura do Rio, por meio da Subprefeitura dos Grandes Complexos, em parceria com a Comlurb, realizou neste sábado (28/03) mais uma edição do programa Comunidade de Responsa no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão. A ação reforçou os serviços de limpeza urbana na região, com a mobilização de 161 garis que atuaram em frentes como varrição, roçada — inclusive em áreas de difícil acesso com uso de rapel —, capina mecânica, limpeza de ralos, lavagem com água de reuso e remoção de resíduos. Segundo a subprefeita dos Grandes Complexos, Marlí Peçanha, a iniciativa tem impacto direto na qualidade de vida da população.

— Esse trabalho nas comunidades contribui para ambientes mais limpos, organizados e livres de vetores transmissores de doenças — destacou.

O presidente da Comlurb, Renato Rodrigues, também ressaltou a importância da ação integrada.

— Nosso compromisso é seguir promovendo iniciativas que gerem mais saúde, bem-estar e dignidade para os moradores — afirmou.

Nos últimos meses, o programa Comunidade de Responsa já passou por outros territórios, como os complexos do Lins, Manguinhos e Jacarezinho. As ações são planejadas em conjunto com moradores e lideranças locais, garantindo maior eficiência e alinhamento com as demandas de cada comunidade.