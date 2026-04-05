A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, realiza neste sábado (28) mais uma edição do programa “Sábado Saúde”

As Unidades de Saúde dos bairros Cohab, Pedregulho, Parque São Francisco, João Daniel e a Estratégia Saúde da Família do bairro São Manoel, funcionaram das 8h às 12h, oferecendo consultas médicas para pacientes que aguardavam na fila de espera.

Durante a ação, será realizada a atualização da caderneta de vacinação, e todas as faixas etárias poderão se imunizar conforme o esquema vacinal vigente.

O programa “Sábado Saúde” tem como objetivo fortalecer a atenção primária, reduzir a demanda reprimida e aproximar os cuidados de saúde da população.