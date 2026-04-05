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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, realiza neste sábado (28) mais uma edição do programa “Sábado Saúde”

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As Unidades de Saúde dos bairros Cohab, Pedregulho, Parque São Francisco, João Daniel e a Estratégia Saúde da Família do bairro São Manoel, funcionaram das 8h às 12h, oferecendo consultas médicas para pacientes que aguardavam na fila de espera.

Durante a ação, será realizada a atualização da caderneta de vacinação, e todas as faixas etárias poderão se imunizar conforme o esquema vacinal vigente.

O programa “Sábado Saúde” tem como objetivo fortalecer a atenção primária, reduzir a demanda reprimida e aproximar os cuidados de saúde da população.

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