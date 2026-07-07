Agência Minas Gerais | Governador comenta ações do Governo Presente no Vale do Aço 

Em entrevista à Agência Minas, o governador Mateus Simões fala sobre as principais ações previstas em suas agendas no Vale do Aço, a partir deste domingo (29/3), dando continuidade às viagens do Governo Presente, com passagens pelas cidades de Ipatinga, Belo Oriente, Santana do Paraíso e Coronel Fabriciano.

As agendas incluem entregas e anúncios na área da Saúde, como a inauguração e vistorias de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de iniciativas de promoção do esporte, com o projeto Minas Urbano, encontros com lideranças regionais e a realização da Praça de Serviços em Ipatinga, reforçando a presença da atual gestão no interior e a ampliação dos serviços à população.

Leia a entrevista na íntegra.

Agência Minas: Governador, explica para a gente por que a escolha de Ipatinga para se tornar a segunda capital do projeto Governo Presente?

Governador Mateus Simões: Ipatinga tem uma posição que para nós é muito importante do ponto de vista econômico e do ponto de vista geográfico. O Leste de Minas passa por lá e o desenvolvimento de Minas Gerais depende, essencialmente, de Ipatinga, que é o nosso coração do Vale do Aço. A presença da Usiminas e o entorno de Ipatinga é uma das nossas regiões mais adensadas, tanto é que ela forma uma outra Região Metropolitana, como a de Belo Horizonte.

Agência Minas: Qual será a sua agenda na cidade?

Governador Mateus Simões: Nós temos muitas entregas da Saúde. Eu tenho a alegria de poder estar inaugurando postos de saúde em Santana do Paraíso. Vamos ter a vistoria de uma obra de um posto externo de coleta do Hemominas. E também temos o Minas Urbano acontecendo na cidade de Ipatinga. Agora, é claro que um momento marcante é a transferência formal da sede do Governo do Estado para Ipatinga, que se torna capital nesse período.

Agência Minas: Governador, e a Praça de Serviços? O que teremos de serviços disponíveis para o cidadão que procurar a praça?

Governador Mateus Simões: Nós vamos ter oportunidade de ter uma Praça de Serviço por dois dias em Ipatinga. Nessa praça, nós vamos estar oferecendo serviço de carteira de identidade, Castramóvel, Vacimóvel, distribuição de informações para agricultura familiar, de cadastro rural. Vamos ter presença da Cemig, Copasa, Então, nós vamos estar com todo o nosso Governo Presente ali, naqueles atendimentos que, normalmente, você tem que marcar, esperar a fila, tem que esperar. Eles vão estar todos reunidos num lugar só para você poder ser atendido.