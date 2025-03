Maternidade Dona Catarina Kuss comemora 53 anos com novas melhorias na unidade hospitalar

Foto: Divulgação /SES

A Maternidade Dona Catarina Kuss (MDCK), neste dia 15 de março, comemora 53 anos de dedicação e assistência às gestantes e mamães do Planalto Norte catarinense. Inaugurada em 1972 e vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES), a instituição se destaca como referência em atendimento obstétrico e de alto risco pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2023, o Governo do Estado investiu R$ 1,5 milhão em materiais e equipamentos para aprimorar o atendimento aos pacientes. Entre as aquisições estão: aparelhos de anestesia e ultrassom, oxímetros, seladora para a Central de Material Esterilizado (CME), aparelhos de fototerapia, geladeiras de medicamentos, resfriadoras para o Banco de Leite Humano, manta vinílica e novos móveis para a sala de pasteurização.

Além disso, a maternidade passou por uma revitalização interna, com melhorias nos ambulatórios, consultórios, quartos e leitos. As paredes foram pintadas, novos pisos foram instalados, assim como aparelhos de ar-condicionado, e houve troca e manutenção de portas e janelas.

“A Maternidade celebra seus 53 anos com novos equipamentos e melhorias, um momento para parabenizar e agradecer ao Governador Jorginho Mello pelos investimentos, também comemoramos 18 anos da abertura da UTI Neonatal. Foi o primeiro hospital da região Sul do Brasil a receber da UNICEF e o título de Hospital Amigo da Criança”, explica o diretor da MDCK, Jeferson Lopes.

A unidade hospitalar ainda conta com o Banco de Leite Humano que desempenha um papel fundamental no incentivo ao aleitamento materno, processando o leite recebido de doadoras e destinando-o a recém-nascidos internados nas Unidades Neonatais. Atualmente, existem quatro Postos de Coleta de Leite Humano na região, localizados em Canoinhas, Três Barras, São Bento do Sul e Itaiópolis, com o leite coletado sendo processado na Maternidade.

Referência

A MDCK oferece atendimentos nas especialidades de obstetrícia de médio e alto risco. O ambulatório de Pré-Natal de Alto Risco conta com uma equipe multidisciplinar, incluindo médico obstetra, cardiologista, enfermeiro, nutricionista e psicólogo. Os recém-nascidos de risco são acompanhados após a alta hospitalar no Ambulatório, onde é realizada a 3ª etapa do Método Canguru. A instituição também promove planejamento familiar, realizando laqueaduras e vasectomias. Entre os serviços oferecidos estão a Emergência Obstétrica (24h), Alojamento Conjunto, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINeo), Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais Convencional (UCINCo), Unidade Canguru, Centro Cirúrgico e Banco de Leite Humano.

Reconhecimento

Em 2024, a Maternidade alcançou 95% de adesão e foi considerada de Alta Conformidade pela Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente. A unidade também participou da 1ª Mostra de Experiências Exitosas do Planalto Norte, onde apresentou dois projetos: “Encontro com Gestantes e Acompanhantes: fortalecendo vínculos e humanizando experiências em um Hospital Amigo da Criança” e “Bombeiros na Maternidade: informação para prevenção do engasgo no recém-nascido”. O projeto “Bombeiros na Maternidade” conquistou o 1º lugar entre os apresentados pelos municípios do Planalto Norte.

