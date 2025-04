Escola municipal em construção no Airton Rocha terá capacidade para atender 960 alunos de 2 a 5 anos

Escola em construção no bairro Airton Rocha – Foto: Prefeitura de Boa Vista



Investir na educação é um passo essencial para formar cidadãos e construir um futuro melhor para a população. Por isso, a Prefeitura de Boa Vista está com um pacote de obras em 11 escolas da capital. Elas devem gerar mais de 5 mil novas vagas. Dessa forma, o prefeito Arthur Henrique (MDB) visitou, nesta segunda-feira, 14, a construção de uma delas no bairro Dr. Airton Rocha, zona Oeste da capital.

Conforme o prefeito, esta escola de ensino infantil, muito aguardada pela população do bairro, terá capacidade para atender até 960 alunos de creche e pré-escola. Ou seja, de 2 a 5 anos de idade.

A estrutura possui refeitório, cozinha ampla, banheiros e vestiários para servidores, quadra poliesportiva coberta, bloco administrativo com sala de professores, banheiro, assim como vestiário infantil.

“Com infraestrutura moderna, a escola contará com salas climatizadas e espaços voltados para atividades pedagógicas e esportivas. Isso representa um avanço significativo na oferta de ensino de qualidade. O bloco de pré-escola tem oito salas de aula e um bloco de creche com oito salas de aula individuais para atender as crianças, com a qualidade da educação que a população já conhece”, destacou Arthur.

Ao todo, estão em construção quatro unidades de ensino. Juntas, devem ofertar três mil vagas para alunos do município. Além dessas, outras sete escolas serão ampliadas, representando 2.280 novas matrículas para o ensino fundamental e creches. São elas: Escola Valderleide Baraúna, Glemíria Gonzaga, Delacir de Melo Lima, Professora Amazona de Oliveira Monteiro, Nova Canaã, Raio de Sol e Ioládio Batista da Silva.

Rede de ensino

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Boa Vista conta com 140 escolas, distribuídas na área urbana, zona rural e comunidades indígenas, um Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, um Centro Municipal Integrado de Educação Especial, uma Biblioteca Municipal. Mais de 55 mil alunos estão matriculados nas unidades educacionais.

Fonte: Da Redação