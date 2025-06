IFSP celebra compra de prédio para instalação do Campus Cotia – IFSP

Contrato foi assinado nesta quinta (12); recursos são provenientes do Novo PAC

Assinatura do contrato de compra do prédio para instalação do Campus Cotia. Da esq. para dir: Paulo Peralta, José Peralta, Silmário, Lúcia Collet, Antônio Pinheiro e Celso Mendes

O reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, assinou, na manhã desta quinta-feira (12), o contrato de compra do prédio onde será instalado o Campus Cotia da instituição.

Os recursos para a aquisição do espaço, localizado na Rua Howard Archebald Acheson Júnior, 393, são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal.

Durante a assinatura do contrato, Silmário fez questão de agradecer o empenho do presidente Lula e de sua equipe de governo, que, mais uma vez, dedicou recursos a um empreendimento que garante educação pública e gratuita, desta vez destinado a atender a população da cidade de Cotia, na grande São Paulo.

A Diretora-Geral do Campus Cotia, Lucia Collet, comemora a oportunidade de levar educação gratuita e de qualidade a um local ainda carente em formação profissional. Segundo ela, atualmente parte da população tem dificuldade em conseguir emprego nas diversas empresas presentes no município. “A capacitação dessa população vai formar profissionais qualificados e, por outro lado, promover empregos de melhor qualidade”, diz.

O campus será instalado em um local onde anteriormente funcionava uma universidade. A previsão é que o prédio passe por uma reforma e esteja pronto para entrar em funcionamento dentro de 6 meses. O espaço terá capacidade para atender 1.400 estudantes.

Audiências públicas

A 1ª audiência pública do Campus Cotia aconteceu em 27 de maio, marcando os passos iniciais da implantação do IFSP no município. Saiba mais aqui.

A 2ª audiência está marcada para 1º de julho. Neste momento, serão apresentados estudos socioeconômicos e pesquisas para embasar uma proposta conectada à realidade local.

Posteriormente, uma 3ª audiência será marcada para a definição dos eixos tecnológicos e dos respectivos cursos que serão ofertados pelo Campus.