Flamengo x Juventude ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

A partida entre Flamengo x Juventude é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (16) às 21h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Mengo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Por jornalolince.com.br

Flamengo x Juventude: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações pelo Brasileirão 2025

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Juventude nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em um duelo que promete movimentar a parte de cima da tabela. O Rubro-Negro lidera o torneio de forma invicta, enquanto o time da Serra Gaúcha surpreende com um início consistente e ocupa a terceira posição.

PALPITES E MELHORES ODDS Botafogo x São Paulo

Santos x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Onde assistir Flamengo x Juventude ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, com cobertura completa para todo o Brasil.

Momento das equipes

O Flamengo de Filipe Luís chega empolgado após vencer o Grêmio por 2 a 0 fora de casa. Antes disso, empatou com o Internacional e derrotou o Vitória, somando sete pontos em três rodadas e mantendo a invencibilidade.

Vitória x Fortaleza ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Corinthians x Fluminense ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Do outro lado, o Juventude também faz um excelente começo de campanha. A equipe venceu dois de seus três jogos e ocupa a terceira colocação, mostrando consistência e podendo surpreender no Maracanã, mesmo com desfalques importantes por lesão.

Palpites dos comentaristas para Flamengo x Juventude

André Donke: Flamengo 3 x 1 Juventude

Flamengo 3 x 1 Juventude Rafael Marques: Flamengo 3 x 0 Juventude

Flamengo 3 x 0 Juventude Paulo Cobos: Flamengo 4 x 1 Juventude

Prováveis escalações

Flamengo:

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique.

(Técnico: Filipe Luís)

Juventude:

Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Felipinho; Giraldo, Jádson e Mancada; Giovanny, Batalla e Taliari.

(Técnico: Roger Machado)

Pedro, principal nome do ataque rubro-negro, ainda não deve iniciar como titular, em razão de planejamento físico. Já o Juventude continua com as baixas de Rodrigo Sam, Peixoto, Caíque, Cipriano e Gilberto.

Arbitragem

Árbitro principal: Matheus Delgado Candancan (SP)

Matheus Delgado Candancan (SP) Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL) VAR: Rafael Traci (SC)

O confronto marca um teste de fogo para o Juventude diante de um Flamengo embalado e atuando em casa. Uma vitória rubro-negra pode abrir vantagem importante na liderança, enquanto um bom resultado dos gaúchos consolidaria a ótima fase inicial da equipe.

Tags: Flamengo x Juventude, onde assistir Flamengo, Brasileirão 2025, Flamengo hoje, Juventude hoje, palpites Brasileirão, escalações Flamengo x Juventude, futebol ao vivo.

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

TAGS

Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras . Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Botafogo e RB Bragantino, Santos

Mirassol