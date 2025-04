ASSISTIR Ituano x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (27/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ituano x Tombense é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (27/04) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ituano x Tombense – Brasileirão Série C (27/04/2025, às 19h de Brasília)

Neste domingo, 27 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília), o Ituano recebe o Tombense no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto é crucial para ambas as equipes que buscam estabilidade e protagonismo nesta fase inicial da competição.

Onde assistir Ituano x Tombense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo nos canais Nosso Futebol, DAZN, Zapping e Nosso Futebol+. Além disso, algumas plataformas de apostas com streaming autorizado também devem exibir o jogo em tempo real para os cadastrados.

ASSISTIR Itabaiana x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (27/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Retrô x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (26/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

Situação das equipes

Ituano:

O Galo de Itu começou a Série C com desempenho oscilante. Após um bom resultado na estreia, o time sofreu derrota na segunda rodada, o que aumentou a pressão por uma resposta imediata jogando em casa. A equipe vem tentando se reestruturar após o rebaixamento da Série B em 2024 e vê na Série C uma oportunidade de rápida recuperação.

Com um elenco mesclado entre jovens promessas e jogadores experientes, o Ituano aposta na força de seu mando de campo, onde tradicionalmente se impõe bem contra adversários de fora do estado. O técnico [nome do técnico] vem buscando ajustar o setor defensivo, que mostrou fragilidades no último compromisso.

Tombense:

Já o Tombense também encara a Série C com ambição de acesso. A equipe mineira se reforçou com atletas rodados, especialmente no meio-campo, para garantir mais consistência e criatividade. Ainda sem vitória na competição, o time precisa reagir para não se distanciar dos líderes já nas primeiras rodadas.

A equipe vem de dois empates consecutivos, demonstrando solidez defensiva, mas também certa dificuldade de finalização. Jogar fora de casa contra o Ituano será um bom teste para medir o nível de maturidade do elenco e sua capacidade de competir em jogos decisivos.

ASSISTIR Londrina x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (26/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Confiança x Ponte Preta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (26/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

Prováveis escalações

Ituano:

A provável escalação do Ituano deve ter:

Goleiro: Pegorari

Zaga: Claudinho, Bernardo, Léo Santos e Mário Sérgio

Meio: Baralhas, Matheus Cadorini e Neto Berola

Ataque: José Aldo, João Victor e Kaio Mendes

Tombense:

A equipe mineira pode entrar em campo com:

Goleiro: Felipe Garcia

Zaga: Egídio, Roger Carvalho, Ítalo e Manoel

Meio: João Pedro, Rodrigo e Matheus Frizzo

Ataque: Marcelinho, Fernandão e Daniel Amorim

Palpite para Ituano x Tombense

Em casa, o Ituano tende a ser mais agressivo, especialmente por conta da pressão da torcida e da necessidade de recuperação. O Tombense, por outro lado, mostrou equilíbrio defensivo e pode apostar nos contra-ataques.

Palpite: Ituano 2 x 1 Tombense

Posso seguir com o próximo jogo da Série C: Remo x Ferroviária?

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no