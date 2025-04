ASSISTIR Fortaleza x São Paulo AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (02/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Fortaleza x São Paulo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (02) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Fortaleza, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Fortaleza x São Paulo U20: Onde Assistir, Previsão e Detalhes do Jogo (02/04/2025)

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 traz um confronto equilibrado entre Fortaleza U20 e São Paulo U20. A partida está marcada para o dia 02 de abril de 2025, às 15h00 (horário de Brasília), e acontecerá no centro de treinamentos do Fortaleza.

Análise das Equipes

Fortaleza U20

O Fortaleza U20 entra em campo buscando recuperação no campeonato. A equipe ocupa atualmente a 11ª posição e vem de uma campanha instável, somando uma vitória, um empate e duas derrotas nas últimas quatro partidas. O tricolor cearense precisará ajustar sua defesa, que tem sido um dos pontos fracos do time nesta edição.

São Paulo U20

Por outro lado, o São Paulo U20 também busca uma vitória para melhorar sua posição na tabela. O time paulista está em 10º lugar, com desempenho similar ao do Fortaleza U20. Apesar da oscilação, a equipe tem um elenco talentoso e pode surpreender fora de casa.

Confrontos Diretos

Nos últimos quatro encontros entre essas equipes, tivemos o seguinte retrospecto:

Fortaleza U20 venceu 1 vez

São Paulo U20 venceu 2 vezes

Houve 1 empate

O histórico recente indica um leve favoritismo para o São Paulo U20, mas o Fortaleza joga em casa e pode aproveitar o apoio da torcida para equilibrar o duelo.

Odds e Probabilidades

As casas de apostas apontam um jogo equilibrado:

Vitória do Fortaleza U20: 2.63

2.63 Empate: 3.50

3.50 Vitória do São Paulo U20: 2.25

O São Paulo tem uma leve vantagem nas cotações, mas o Fortaleza jogando em casa sempre representa um perigo para os visitantes.

Onde Assistir

A transmissão ao vivo do confronto poderá ser acompanhada pelos serviços de streaming e plataformas esportivas especializadas.

Palpite

Considerando a fase das duas equipes e o histórico do confronto, a expectativa é de um jogo equilibrado. Um empate com gols pode ser um resultado provável.

Palpite final: Empate 1×1.

Fique ligado para mais atualizações e análises sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20!

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?